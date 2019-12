Dwóch Kanadyjczyków aresztowanych w Chinach czeka proces

Dwóch Kanadyjczyków aresztowanych w Chinach w 2018 roku, Michaela Kovriga i Michaela Spavora, czekają procesy o stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa Chin – poinformowały we wtorek kanadyjskie media.

Powołując się na agencyjne doniesienia z konferencji prasowej rzeczniczki prasowej chińskiego MSZ Hui Chunying, kanadyjskie media cytowały oficjalny zarzut wobec Kovriga - "niejawne gromadzenie tajemnic państwowych i informacji wywiadowczych dla zagranicznych sił" - oraz wobec Spavora - "wykradanie i nielegalne przekazywanie tajemnic państwowych zagranicznym siłom".

Hua poinformowała, że dochodzenie w sprawie dwóch Kanadyjczyków zakończyło się, a ich akta przekazano prokuraturze. Zapewniła, że proces będzie się toczył "w ścisłej zgodzie z prawem". Jak zwróciła uwagę agencja Associated Press, tego typu procesy w Chinach odbywają się często za zamkniętymi drzwiami.

Kovrig i Spavor zostali aresztowani rok temu w Chinach, rzekomo w związku z "działalnością zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu Chin". Wcześniej w Vancouver aresztowana została wiceprezes chińskiego koncernu Huawei Meng Wanzhou, co skłoniło chińskie władze do zagrożenia Kanadzie "poważnymi konsekwencjami". Poza aresztowaniem Kovriga i Spavora Chiny wprowadziły w ramach reperkusji m.in. ograniczenia importu żywności z Kanady, a stanowisko Pekinu w tej sprawie zaczęło się zmieniać dopiero niedawno.

Meng została aresztowana 1 grudnia ub.r. na wniosek władz amerykańskich, a następnie zwolniona za kaucją. Kanadyjskie media często podkreślają różnice w sposobie traktowania Chinki w Kanadzie i Kanadyjczyków w Chinach. Meng mieszka w swoim luksusowym domu w Vancouver, jest pod nadzorem elektronicznym, może odwiedza ją rodzina i goście. Spavor i Kovrig w Chinach przebywają w areszcie, a dostęp do kanadyjskich dyplomatów mają raz na miesiąc. Proces ekstradycyjny Meng zacznie się w styczniu 2020r. i, jak podkreślają komentatorzy, potrwać może wiele lat. W rocznicę swojego aresztowania Meng napisała na blogu na oficjalnej stronie Huawei, że "w ciągu minionego roku nauczyła się akceptować sytuację, w której się znajduje". Podziękowała za wsparcie i podkreśliła, że "jest głęboko wzruszona uprzejmością mieszkańców Kanady".

W rocznicę zatrzymania Meng chińskie MSZ wydało oświadczenie, w którym domagało się zwolnienia wiceprezes Huawei. W tym samym czasie założyciel Huawei Ren Zhengfei, ojciec Meng, w wywiadzie dla dziennika "The Globe and Mail" informował o planach przeniesienia przez Huawei centrum badawczego z USA do Kanady, w związku z amerykańskimi sankcjami wobec tego drugiego co do wielkości producenta telefonów komórkowych na świecie.

W wywiadzie Ren nie obwiniał Kanady o aresztowanie Meng. Ocenił, że za problemy w relacjach Kanada-Chiny odpowiedzialne są USA, a Kanada "powinna domagać się od (prezydenta USA Donalda Trumpa - PAP), by zrekompensował jej straty".

Huawei inwestuje w rozbudowę sieci w północnej Kanadzie i ma nadzieję na udział w rynku po podjęciu przez rząd Kanady decyzji w sprawie budowy sieci 5G. Australia, Nowa Zelandia, USA i Japonia uznały, że sprzęt Huawei stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego.

Konserwatyści, którzy są największą partią opozycyjną w kanadyjskim parlamencie, we wtorek wezwali rząd Justina Trudeau do powołania specjalnej komisji, która miałaby dokonać przeglądu stosunków Kanada-Chiny. Wieczorem konserwatyści razem z pozostałymi opozycyjnymi partiami przegłosowali ten wniosek. Komisja będzie mogła wzywać m.in. premiera i ministra spraw zagranicznych na świadków podczas swoich obrad. Przegłosowanie wniosku konserwatystów było możliwe, ponieważ rząd Justina Trudeau jest gabinetem mniejszościowym. Jednak przy okazji głosowań nad zagwarantowaniem finansowania dla programów przyjętych przez poprzedni rząd, gabinet Trudeau uzyskał wotum zaufania głosami liberałów i części deputowanych opozycyjnych. W kanadyjskiej tradycji parlamentarnej głosowania w sprawach wydatkowych są uznawane za głosowania nad wotum zaufania dla rządu.

W ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Kanady Francois-Philippe Champagne udzielił wywiadu francuskojęzycznemu publicznemu nadawcy Radio-Canada, w którym podkreślił, że konieczne są zmiany w relacjach Kanady z Chinami. Środowiska prodemokratycznych chińskich imigrantów w Kanadzie apelują do premiera Justina Trudeau o zastosowanie rozwiązań tzw. ustawy Magnitskiego wobec chińskich urzędników i polityków. Ustawa umożliwia wprowadzenie zakazu wjazdu do Kanady i dostępu do kanadyjskich aktywów wobec osób naruszających prawa człowieka. Ambasador Chin w Kanadzie Cong Peiwu ostrzegł w ubiegłym tygodniu, że wniosek parlamentu Kanady w tej sprawie spotkałby się z "bardzo ostrymi działaniami odwetowymi".

z Toronto Anna Lach