Dyplomacja Rosji spadła do światowej trzeciej ligi, to musi boleć Siergieja Ławrowa

Siergiej Ławrow, który pełni funkcję ministra spraw zagranicznych Rosji od marca 2004 roku, jeszcze nigdy nie był tak upokorzony. Wizyta na kontynencie afrykańskim pokazuje upadek rosyjskiej dyplomacji.

Siergiej Ławrow to doświadczony dyplomata, który na stanowisko ministra spraw zagranicznych Rosji został powołany w marcu 2004 roku. Bywalec światowych konferencji na najwyższych szczeblu, uczestnik spotkań G7 plus, G20, miłośnik dobrych win i garniturów szytych na miarę, przybył dziś z oficjalną wizytą do Eswatini.

Królestwo Eswatini, czyli dawne Suazi, ma powierzchnię niemal identyczną jak województwo podkarpackie i należy do najbiedniejszych krajów Afryki. Monarchą absolutnym jest król Mswatii III Ntombi, który rządzi twardą ręką i pozwala na istnienie jednej partii politycznej.

Kraj jest uzależniony od pomocy zagranicznej, ale na przykład król kupił niedawno 19 Rolls-Royce'ów głównie z myślą o swojej matce i piętnastu żonach. Luksusy w jakich pławi się rodzina królewska są w jawnej sprzeczności z niebywałą biedą jakiej doświadczają zwykli mieszkańcy.

Już nie Niemcy i Francja, a Eswatini i Angola są głównymi partnerami Rosji

Właśnie do stolicy tego kraju - Mbabane - przybył Siergiej Ławrow na oficjalne rozmowy z minister spraw zagranicznych Eswatini Thuli Dladlą. Przyleciał prosto z Pretorii gdzie prowadził rozmowy z władzami Republiki Południowej Afryki.

Niezwykle trudno dostrzec polityczne, militarne, ekonomiczne korzyści, poza efektem propagandowym, z kontaktów dyplomatycznych z Eswatini. W telewizji rosyjskiej pokazywane były oczywiście relacje na żywo z serdecznego przyjęcia wysłannika Władimira Putina.

Dla potrzeb bieżącej polityki być może Rosja udzieli wsparcia ekonomicznego i pochwali się światu, że jednak nie jest izolowana na arenie międzynarodowej.

Kolejne dwa etapy afrykańskiej podróży to będzie Botswana i Angola. W tym przypadku można już mówić o możliwościach partnerstwa gospodarczego, bowiem w grę wchodzi, w przypadku Botswany, wydobycie diamentów, a Angola to znaczący producent ropy naftowej, członek kartelu OPEC.

Siergiej Ławrow pilnie poszukuje przyjaciół na kontynencie afrykańskim

W najbliższych tygodniach szef rosyjskiej dyplomacji ponownie przyleci do Afryki. Tym razem odwiedzi Tunezję, Maroko i Mauretanię. Dwa pierwsze kraje uczestniczyły w niedawnej konferencji donatorów na rzecz armii ukraińskiej w Ramstein. Z drugiej jednak strony prowadzą ożywioną wymianę handlową z Rosją, kupując bardzo duże ilości surowej ropy naftowej i oleju napędowego.

Przez te kraje odbywa się reeksport na rynki trzecie, co ma ogromne znaczenie w sytuacji wprowadzenia od 5 lutego 2023 roku przez państwa unijne embarga na import oleju napędowego od rosyjskich producentów.

Dla Siergieja Ławrowa zamiana Genewy na Mbabane, Nowego Jorku na Luandę jest zapewne dużym szokiem. Jednak taka jest dziś pozycja rosyjskiej dyplomacji, która działa na usługach państwa, które jest agresorem.