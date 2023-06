Dyplomatyczne sukcesy Indonezji. USA, Chiny, Indie i Pakistan razem

Okręty z USA, Chin Indii i Pakistanu wzięły udział we wspólnych manewrach morskich.

5 czerwca na południe od Suleawesi (Celebes) w Indonezji rozpoczęły się manewry morskie Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 z udziałem 36 krajów.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w manewrach wzięły udział jednocześnie okręty z USA oraz Chin, jak również z Indii i Pakistanu.

Jest to wielki sukces dyplomatyczny wyspiarskiego kraju.

W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z rosnącymi napięciami na linii USA – Chiny, szczególnie w zakresie militarnym. Dość wspomnieć, że w weekend poprzedzający manewry miały miejsce dwa incydenty w których amerykanie oskarżyli siły zbrojne Chin o agresywne zachowanie – w sobotę dotyczyło to okrętów w Cieśninie Tajwańskiej, zaś w niedziele podobna sytuacja miała miejsce na niebie nad Morzem Południowochińskim. Również podczas Forum Shangri – La w Singapurze nie doszło do spotkania pomiędzy ministrami obrony Chin i USA. A jednak okręty obu krajów wzięły udział w manewrach zorganizowanych przez Indonezję.

Indonezja aktywizuje się na międzynarodowej scenie politycznej

Co więcej, nie tylko dwa największe skonfliktowane mocarstwa przesłały swoich reprezentantów. Wśród 36 krajów uczestniczących znajdują się inni tradycyjni rywale – Indie i Pakistan. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi organizatora na manewry nie dotarła reprezentacja Korei Północnej – kraj wymieniany wśród uczestników jeszcze w doniesieniach z 4 czerwca, w przeciwieństwie do Korei Południowej nie został wspomniany w informacji z otwarcia ćwiczeń.

Manewry Komodo, są wydarzeniem cyklicznym realizowanym co drugi rok od 2014 r., jednak, ze względu na pandemię poprzednia edycja odbyła się aż 5 lat temu w 2018. Koncentrują się na misjach humanitarnych oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym (tzw. misje HADR).

To właśnie „cywilna” tematyka, mająca istotne znaczenie dla wszystkich stron umożliwiła wspólny udział tak wielu, często rywalizujących ze sobą państw. Oczywiście, jak wspomniał cytowanych przez dziennik South China Morning Post były oficer chińskiego wojska Song Zhongping: „Chiny wzięły w tym udział nie dla USA, ale dla Indonezji”. Można przyjąć że podobnie mogliby wypowiedzieć się amerykanie. Jednak fakt, że wszystkie te okręty są jednocześnie w tym samym miejscu i wspólnie ćwiczą jest wielkim sukcesem, buduje bowiem chociaż minimalne zaufanie pomiędzy stronami.

Prezydent Jokowi chce wzmocnić pozycję Indonezji na arenie międzynarodowej

Manewry bez wątpienia są wielkim sukcesem dyplomatycznym Indonezji i osobiście prezydenta kraju Joko Widodo. Widodo (przez zwolenników zwykle określany Jokowi) powoli zmierza ku końcowi swojej drugiej i ostatniej kadencji jako głowa państwa. Zarazem polityk, który w pierwszych latach swoich rządów praktycznie „odpuścił” politykę zagraniczna, od jakiegoś czasu wyraźnie stara się wzmocnić pozycję Indonezji na arenie międzynarodowej.

Jest to szczególnie widoczne od czasu szczytu G20 na Bali w listopadzie ubiegłego roku. Jokowi wyraźnie stara się przywrócić Indonezji kluczową rolę w regionie Azji Płd.-Wsch. Pragnie też stać się głosem wyrażającym obawy i pragnienia globalnego Południa.

W tej nowej dla niego roli wydaje się odnajdować zupełnie dobrze. Nie jest to jednak zawsze łatwe. Nie tylko ze względu na rywalizację wielkich mocarstw, które nie zawsze są skłonne zaakceptować „trzecią drogę”. Również wewnętrznie zróżnicowana scena polityczna Indonezji nie zawsze ułatwia mu zadania. Dopiero co podczas wspomnianego Forum Shangri La w Singapurze, minister obrony w rządzie Jokowiego Prabowo Subianto, a wcześniej jego rywal w wyborach prezydenckich, niespodziewanie zaproponował plan pokojowy dla Ukrainy. Plan, który spotkał się z potępieniem ze wszystkich stron, stał się obciążeniem dla wizerunku Indonezji. Sam prezydent poczuł się zmuszony do publicznego wezwania swojego ministra do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Niezależnie od potknięć dyplomacji Indonezyjskiej, kraj wydaje się odgrywać coraz większą rolę jako mediator i pośrednik dla wielkich mocarstw. W obliczu narastających napięć globalnych warto trzymać kciuki za wszystkie inicjatywy, które pomogą stworzyć platformy współpracy i kontaktów.

