Dyrektor generalna AC Imune: Do 2050 r. potroi się liczba chorych na Alzheimera

Do 2050 r. liczba osób dotkniętych neurodegeneracyjną chorobą Alzheimera może się potroić i osiągnąć poziom 150 mln pacjentów rocznie - oceniła dyrektor generalna szwajcarskiego koncernu farmaceutycznego pracującego nad lekarstwami dla tej grupy chorych.

Andrea Pfeifer, rozmowa z którą ukazała się w niedzielę w internetowym wydaniu niemieckiego magazynu biznesowego "Wirtschaftswoche" określiła chorobę Alzheimera, której etiologia jest wciąż tajemnicą dla naukowców jako "pandemię zataczającą coraz szersze kręgi na świecie". Obecnie - podkreśliła Pfeifer - "choroba ta boleśnie dotyka 55 milionów rodzin".

Kierowana przez nią firma - pisze "Wirtschaftswoche" - znalazła się ostatnio w polu zainteresowania potentata w produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 niemieckiej firmy BioNTech, która zainwestowała miliony euro w rozwój badań nad Alzheimerem w AC Imune i zarezerwowała sobie też możliwość pozyskania szczepionki przeciwko chorobie Parkinsona, nad którą pracuje obecnie koncern, a prace te są na ukończeniu.

Choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do otępienia. Cierpią na nią głównie osoby po 65. roku życia, dlatego objawy choroby Alzheimera często są wiązane z obniżoną sprawnością umysłową mającą związek z wiekiem.

"Athos, spółka holdingowa Andreasa i Thomasa Struengmanna - głównych inwestorów w BioNTech - wraz z firmami finansującymi MIG i First Capital Partner wspólnie posiadają 12 proc. akcji AC Immune po umowie zawartej kilka tygodni temu" - wyjaśniła Pfeifer. Athos i MIG były zaangażowane w założenie firmy BioNTech, która wraz z Pfizerem opracowała popularną szczepionkę przeciwko Covid-19 - przypomina niemiecki magazyn specjalistyczny.

Zaangażowanie się Struengmannów we współpracę z AC Immune jej dyrektor generalna oceniła jako "błogosławieństwo dla firmy". "Jeśli ktokolwiek wie, jak wchodzić na rynek ze szczepionkami, to jest to wiedza, jaką dysponują udziałowcy w BioNtech" - podkreśliła. AC Immune pracuje obecnie nad kilkoma preparatami do stosowania w leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona, w tym nad szczepionkami. Firma nie wypuściła jeszcze żadnego leku z tej grupy.

Inni inwestorzy w AC Immune to Dietmar Hopp ze swą firmą biotechnologiczną Dievini mający ponad 20 proc. udziałów, a także grupa inwestorów instytucjonalnych i prywatnych - podała Pfeifer.