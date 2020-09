Dyrektor HSI: Decyzja rządzącej partii o zakazie hodowli zwierząt futerkowych pożądana i zasadna

"Decyzja rządzącej partii dotycząca wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest wielce pożądaną i całkowicie zasadną reakcją" - powiedziała PAP Claire Bass, dyrektor wykonawcza Humane Society International/UK.

Claire Bass, dyrektor wykonawcza Humane Society International/UK, podkreśliła: "Śledztwo w sprawie ferm zwierząt futerkowych w Polsce to jedna z najbardziej przerażających scen przedstawiających cierpienie zwierząt futerkowych i zaniedbanie, jakie kiedykolwiek widziałam, więc decyzja rządzącej partii dotycząca wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest wielce pożądaną i całkowicie zasadną reakcją".

Jak dodała, z niezliczonych śledztw przeprowadzonych w Polsce i ogólnie na świecie wynika, że cierpienie zwierząt jest nieodłączną częścią przemysłu futrzarskiego.

"Dołączenie przez Polskę do wielu krajów w Europie, w których przemysł futrzarski przeszedł do historii, będzie kolejnym gwoździem do trumny dla tej branży i byłoby sygnałem, że opinia publiczna i politycy uznają, iż na przetrzymywanie w klatkach i zabijanie zwierząt w imię mody nie ma miejsca we współczesnym i pełnym współczucia społeczeństwie" - oznajmiła.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. "Liczymy na ponadpartyjne poparcie w tej sprawie" - zaznaczył.

Projekt dot. ochrony zwierząt zakłada m.in. humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.

Humane Society International (HSI) to międzynarodowa organizacja założona w 1991 roku zajmująca się ochroną zwierząt i walką o ich bardziej humanitarne traktowanie. Humane Society International wraz z organizacjami partnerskimi stara się wypracować długoterminowe rozwiązania typowych problemów zwierzęcych i promować zasady etyki, szacunku i współczucia dla wszelkiego życia. Jest jedną z najbardziej znanych organizacji tego typu na świecie.