Dyrektorka programu pomocy PMM: ruszyła zbiórka na koncentratory tlenu do Indii

W tym tygodniu ruszyła akcja zakupu koncentratorów tlenu do Indii, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc w związku z epidemią koronawirusa - mówi PAP dyrektor programu Pomocy Humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej (PMM) Małgorzata Olasińska-Chart.

"Zbiórka ruszyła 5 maja i obecnie mamy na koncie 14 tys. złotych. Naszym celem jest kupienie 10 koncentratorów tlenu; jeden koncentrator to koszt 3-3,5 tys. złotych, więc jesteśmy prawie w połowie zbiórki" - cieszy się szefowa programu pomocy w PMM.

"Odzew jest bardzo duży. Zbiórka potrwa maksymalnie do 16 maja, ponieważ chcemy jak najszybciej kupić i wysłać koncentratory" - dodaje.

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne dostarczające pacjentom powietrze z podwyższoną zawartością tlenu. Stanowi tańszą i bezpieczniejszą alternatywę dla butli ze sprężonym tlenem, która może stwarzać zagrożenie wybuchu lub pożaru.

"Wiadomo, że sytuacja w Indiach z dnia na dzień, a przypuszczam, że nawet z tygodnia na tydzień nie zmieni się na lepsze. Ale im szybciej pomoc dotrze, tym szybciej zostaną uratowani ludzie" - podkreśla Olasińska-Chart.

I zastrzega, że jest to zbiórka ściśle na koncentratory tlenu. "W Indiach ich brakuje. Nie będziemy dostarczać żadnej innej pomocy, dlatego że ludzie chorujący na Covid-19 nie mogą oddychać. Nic im nie jest potrzebne, tylko tlen" - zaznacza.

Akcja jest organizowana przez PMM we współpracy z fundacją Human Circle Foundation, założoną przez polsko-indyjskie małżeństwo, Wiolettę Burdzy-Seth oraz Kemala Setha. "Wioletta działa z Indii na rzecz tej zbiórki, zbiera dla nas najnowsze informacje, przesyła zdjęcia i filmy, z czego korzystamy w naszych kontaktach z dziennikarzami i w social mediach" - mówi Olasińska-Chart.

Pytana o sposób i termin dostarczenia pomocy rozmówczyni PAP odpowiada: "Będziemy rozmawiać w tej sprawie z LOT-em, mamy pełne wsparcie polskiej placówki w Delhi i Pana Ambasadora Adama Burakowskiego. Będziemy prosili, żeby Cargo LOT przewiozło koncentratory nieodpłatnie".

"Przez naszą placówkę w Delhi będziemy starać się także o zwolnienie z cła, bo niestety jest tak, że mimo, iż wysyła się pomoc humanitarną, darowiznę, sprzęt ratujący życie, to i tak nakładane są na te sprzęty stawki celne. Musimy więc postarać się o zwolnienie z cła, to jest ok. 10 proc. wartości darowizny - dodaje. - Następnie w Indiach mamy organizację logistyczną, która zapewni transport i przewiezie te koncentratory do dwóch lokalizacji".

Jedno miejsce to Agra w stanie Uttar Pradeś na północy Indii. "Tutaj szkołę dla biedniejszych rodzin prowadzi polsko-indyjskie małżeństwo Zuzy i Anila Guptów, które dopilnuje dystrybucji sprzętu. Wesprzemy to miejsce, ponieważ mamy tam dzięki Zuzannie i Anilowi bardzo dobre rozpoznanie potrzeb. Sytuacja w Agrze zarówno z liczbą zakażeń koronawirusem, jak i dostępnością tlenu jest po prostu tragiczna. Ten sprzęt w Agrze trafi do Varsha Hospital" - informuje Olasińska-Chart.

Drugie miejsce to miasto Ara, położone w pobliżu zbiegu Gangesu i Sonu, w stanie Bihar na północnym wschodzie kraju. "Tam koncentratory trafią do Sadar Hospital, gdzie sytuacja medyczna jest kryzysowa".

Pytana, czy jeszcze ktoś z Polski organizuje taką pomoc dla Indii, Olasińska-Chart przyznaje: "Na razie nie zauważyliśmy, żeby inne organizacje rozpoczęły zbiórki. +Pomoc emergency+ (nagła) to duży wysiłek logistyczny i trzeba mieć partnera na miejscu, by dobrze rozpoznać potrzeby i pokierować pomocą. Zbiórka idzie dobrze. Ale chcemy liczyć nie tylko na osoby prywatne, ale też na przedsiębiorców; mamy nadzieję, że włączą się w zbiórkę".

Od ponad tygodnia dobowa liczba zakażeń w Indiach przekracza 300 tys., a przez ostatnie dwa dni przekroczyła 400 tys. Liczba zmarłych zakażonych Covid-19 przekracza codziennie 3 tys.

Polska Misja Medyczna to pozarządowa humanitarna organizacja non-profit, działa od 1999 r. w Polsce i na świecie, głównie na rzecz kobiet i dzieci. Aktywność zagraniczna opiera się na wieloletnich programach pomocowych w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb danego kraju. PMM organizuje też doraźną pomoc medyczną ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.

Rozmawiała Karolina Cygonek