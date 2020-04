Dżakarta z blokadą, Singapur z ograniczeniami dla obywateli; w Tajlandii mniej zachorowań

Stolica Indonezji - Dżakarta, otrzymała zielone światło na wprowadzenie ograniczeń w handlu i ruchu mieszkańców. Kraj pobił we wtorek kolejny rekord zachorowań. Singapur zaostrza przepisy o zgromadzeniach. W Tajlandii spadła liczba nowych zakażeń.

Indonezyjskie ministerstwo zdrowia wyraziło zgodę na zaproponowane przez władze Dżakarty ograniczenia w poruszaniu się - informują we wtorek miejscowe media. Stolica ma być pierwszym miastem w kraju, które zastosuje takie obostrzenia. Według przepisów wprowadzonych w związku z trwającą pandemią koronawirusa, władze regionalne muszą uzyskać zgodę ministerstwa zdrowia zanim wprowadzą ograniczenia w ruchu.

Gubernator Dżakarty Anies Baswedan wystąpił o taką zgodę w czwartek. Wśród kroków, które zaproponował jest zamknięcie szkół i większości przedsiębiorstw oraz ograniczenie zgromadzeń publicznych, w tym religijnych, na okres inkubacji koronawirusa. Jak pisze dziennik "Kompas", zakaz funkcjonowania nie obejmie instytucji publicznych, odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, służby zdrowia, sektora finansów, komunikacji ani przemysłu. Otwarte pozostaną także m.in. sklepy spożywcze.

Tymczasem epidemia Covid-19 w Indonezji przyspiesza. We wtorek kraj pobił kolejny rekord w liczbie potwierdzonych w ciągu doby zachorowań. Władze poinformowały o wykryciu koronawirusa u 247 osób, co podnosi liczbę zakażonych do 2738. Liczba zgonów wzrosła o 12 - do 221, zaś 204 pacjentów wyzdrowiało. Jak poinformował rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto, w kraju przeprowadzono dotychczas ponad 14,3 tys. testów w kierunku SARS-Cov-2.

Tajlandia potwierdziła we wtorek 38 nowych zakażeń koronawirusem i jeden zgon. Skumulowana liczba zachorowań sięgnęła 2258, zaś zgonów - 27. 31 osób wyzdrowiało. Jak zauważa dziennik "Bangkok Post", liczba nowych zakażeń wydaje się sugerować trend spadkowy w porównaniu z 51 przypadkami potwierdzonymi w poniedziałek i 102 dzień wcześniej, jednak ze względu na relatywnie niedużą liczbę przeprowadzanych testów nie sposób określić rzeczywistej liczby chorych ani prędkości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wśród nowych zakażonych 17 osób miało kontakt z chorymi, z których większość zakaziła się od członków rodziny, współpracowników i znajomych. Siedmioro nowych pacjentów pracowało w zatłoczonych miejscach lub z cudzoziemcami. Pozytywne testy na Covid-19 miała także trójka pracowników służby zdrowia, trzy osoby, które odwiedzały "zatłoczone miejsca" i trzech Tajów, którzy wrócili z zagranicy - wynika z raportu ministerstwa zdrowia.

Singapur poinformował o 106 nowych zachorowaniach wykrytych we wtorek. 103 z pacjentów zaraziło się na terenie kraju, a trzy przypadki dotyczą osób wracających z zagranicy. W niemal połowie przypadków nie udało się powiązać zakażeń z ich znanymi ogniskami. W sumie w Singapurze Covid-19 zakaziło się 1481 osób, z czego sześcioro pacjentów zmarło. We wtorek - pierwszy dzień obowiązywania blokady, w ramach której zawieszono działalność większości firm i instytucji - singapurski parlament wprowadził dodatkowe ograniczenia w zgromadzeniach. Zgodnie z nowymi przepisami zakazane są wszelkie spotkania osób, które nie mieszkają razem.

Filipiński prezydent Rodrigo Duterte zdecydował o przedłużeniu do końca kwietnia kwarantanny największej w kraju wyspy Luzon. W całym archipelagu wykryto 104 nowe zachorowania i zanotowano 14 zgonów. Całkowita liczba pacjentów, którzy zmarli z powodu Covid-19 wzrosła do 177, zaś ogólna liczba przypadków - do 3,764.

Służby medyczne Malezji poinformowały we wtorek o 170 nowych przypadkach Covid-19. Oznacza to wzrost całkowitej liczby zakażonych do 3963 - najwięcej w całej Azji Południowo-Wschodniej. Na ostre zapalenie płuc wywołane przez koronawirusa zmarła jedna osoba, podnosząc liczbę zgonów w Malezji do 63.

Liczba zakażonych w Wietnamie wzrosła do 249 - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Pacjenci to 33-letni kucharz, który 24 marca wrócił z Moskwy, gdzie pracował, 28-letni menedżer w fabryce obuwia, który miał kontakt z dwiema wcześniej zakażonymi osobami oraz dwóch mężczyzn w wieku 20 i 55 lat, który podróżowali z USA przez Japonię i Hongkong. Władze miasta Ho Chi Minh (Sajgonu) na południu kraju zapowiedziały, że od czwartku wszystkie osoby wjeżdżające do miasta pociągami, autobusami i pojazdami prywatnymi będą musiały przejść szybkie testy na Covid-19. Dotąd taki wymóg istniał jedynie wobec pasażerów lotniczych.

Władze w Phnom Penh nakazały czasowe zamknięcie wszystkich salonów masażu i spa w Kambodży. Odłożono także publiczne obchody khmerskiego nowego roku, które miały się odbywać od 13 do 16 kwietnia. Wcześniej kambodżański rząd zamknął szkoły, muzea, kina i teatry, bary karaoke, kasyna i siłownie. Zawieszono także wszystkie zgromadzenia, w tym religijne. We wtorek ministerstwo zdrowia poinformowało o jednym nowym przypadku Covid-19, co powiększa liczbę zakażeń w Kambodży do 115. Chorą jest 27-letnia turystka z Wietnamu. Premier kraju, Hun Sen powiedział podczas konferencji prasowej, że mimo na pierwszy rzut oka niskiej liczby zachorowań, zagrożenie pandemią pozostaje wysokie.

"Nie możemy być nadmiernie zadowoleni i stać się beztroscy. To przyniosłoby ogromne ryzyko dla naszego kraju. Musimy zastosować kolejne środki" - powiedział dodając, że sytuacja nie wymaga na razie ogłoszenia stanu wyjątkowego. Mimo to dobiegają końca prace nad ustawą umożliwiającą jego wprowadzenie.

