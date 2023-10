Działalność charytatywnej fundacji żony prezydenta może wstrząsnąć Kirgistanem

Skandal, w który zamieszana jest żona obecnie rządzącego prezydenta Sadyra Żaparowa może skomplikować realizację jego sztandarowego planu "Nowy Kirgistan".

Kirgistan pozostaje zazwyczaj na uboczu głównego nurtu wydarzeń geopolitycznych, nawet w regionie Azji Centralnej. Trafia na czołówki mediów przy okazji kolejnych „kolorowych rewolucji”, których kilka przetoczyło się przez to państwo w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Kraj ten zapłacił za nie dużą niestabilnością władzy, ale zyskał względną wolność mediów i społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie rządzący prezydent Sadyr Żaparow od kilku lat przyjął jednak autorytarny kurs, zbliżający model władzy do regionalnych standardów.

Na razie Kirgizi wydają się akceptować ten kierunek zmian, oczekując w zamian podniesienia najniższego w Azji Centralnej poziomu życia, co prezydent obiecuje w ramach programu „Nowy Kirgistan”. Plany te może pokrzyżować skandal, w który zamieszana jest żona prezydenta.

Jednym z przejawów „chanatyzacji” życia społecznego i politycznego w republice są zmiany w prawie, które ograniczają swobodę działania ośrodków niezależnych od władzy - w tym organizacji pozarządowych - oraz niepowiązanych z władzą mediów. Zazwyczaj organizacje tego typu korzystają z finansowania zagranicznego, częstą będąc lokalnymi placówkami organizacji międzynarodowych, jak choćby Human Right Watch czy Radio Wolna Europa/Radio Liberty.

Obecnie procedowane zmiany prawne „w rosyjskim stylu” umożliwiają organom państwowym odmowę zarejestrowania podmiotu, jeśli jest on uznany za „zagraniczną reprezentację”. W istocie projekt ustawy zrównuje „reprezentantów” i „agentów”. Przeciwko tej ustawie zaprotestowało ponad 120 organizacji pozarządowych i think-tanków. Już wcześniej podobne restrykcje dotknęły niezależne media, ale pod naciskiem Kirgizów i społeczności w krajach demokratycznych, władze wycofały się lub złagodziły restrykcje.

Zagraniczni sponsorzy fundacji prezydentowej budzą wzburzenie społeczne

Na tym tle informacja o korzyściach, jakie czerpie z zagranicznych źródeł finansowania organizacja charytatywna Ene-Balaga Tirek, prowadzona przez pierwszą damę, wywołała duże wzburzenie społeczne. Z danych uzyskanych przez niezależną kirgiską organizację śledczą Temirov Live wynika, że tylko w zeszłym roku organizacja ta otrzymała na swoją działalność astronomiczną jak na kirgiskie warunki kwotę 9,1 mld somów (ok. 460 mln złotych). Oburzenie Kirgizów może budzić fakt, że tym hojnym donatorem była Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej. Obywatelskie śledztwo odkryło też inne wpłaty od zagranicznych darczyńców na mniejsze kwoty, ale wciąż oscylujące w granicach równowartości 25-50 mln złotych.

Podane kwoty podważają wiarygodność żony prezydenta Aiguły Żaparowej, bowiem jej organizacja oficjalnie potwierdziła otrzymanie od wspomnianej Ambasady tylko 9 mln (460 tys. zł), a nie 9 mld somów na realizację projektów społecznych w regionie batkeńskim. Przedstawiciel Ene-Balaga Tirek oficjalnie zaprzeczył doniesieniom śledczych i zapowiedział przedstawienie stosownych dokumentów.

Warto dodać, że założyciel grupy skupiającej dziennikarzy śledczych, Bołot Temirow, został w 2022 r. pozbawiony kirgiskiego paszportu, który uznano za sfałszowany, a jemu samemu postawiono szereg zarzutów, m.in. posiadanie narkotyków i nielegalne przekraczanie granicy. W konsekwencji został pozbawiony kirgiskiego obywatelstwa, a ponieważ posiadał również rosyjskie, więc został deportowany do Rosji, gdzie grozi mu do 15 lat więzienia.

Deportację Temirowa do Rosji w listopadzie 2022 r. poprzedził rajd funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa na jego biuro w styczniu 2022 r., którego powodem było podejrzenie o posiadanie i handel narkotykami. Ponieważ zarzuty te nie zostały potwierdzone, więc w kwietniu postawiono nowe - tym razem o wspomniane sfałszowanie paszportu. We wrześniu 2022 r. sąd oddalił ostatecznie zarzuty o związki Temirowa z narkotykami, ale uznał go winnym sfałszowania dokumentów. Jako obcokrajowca bez ważnych dokumentów eskortowano na lotnisko i siłą wsadzono do samolotu do Moskwy. Pomimo zagrożenia karą wieloletniego więzienia za nielegalne przekraczanie granicy oraz potencjalne zarzuty o działalność antyrosyjską jna Temirow pozostaje na wolności, rosyjskie służby nie postawiły mu żadnych zarzutów. Jest jednak zagrożony powołaniem do armii. Cały czas przed kirgiskim Sądem Najwyższym toczy się też postępowanie kasacyjne w sprawie o wydalenie z państwa.

Afera z żoną prezydenta może przechylić czarę niezadowolenia Kirgizow

Działania prezydenta Żaparowa od dłuższego już czasu budzą kontrowersje na świecie, w związku zapowiadaną nacjonalizacja kluczowych zakładów przemysłowych, w tym kopalni złota Kumtor. Lawinę krytyki ze strony międzynarodowych organizacji demokratycznych i praw człowieka wywołały zmiany w prawie, które ograniczyły swobodę działalności organizacji pozarządowych i mediów. Zwłaszcza, że ustawy są ewidentnie wzorowane na tych, które przyjęła rosyjska Duma.

Na razie nie ma oznak masowego buntu. Jednak przejawy działań korupcyjnych czy innych form nieuczciwych praktyk mogą doprowadzić do społecznego wybuchu. Przekonali się o tym wszyscy dotychczasowi prezydenci republiki, usuwani z urzędu w wyniku społecznej rewolty. Poprzednik S. Żaparowa, Sooronbaj Dżeenbekow, sam złożył urząd prezydenta przed upływem pierwszej kadencji.