Dzień wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II

Czwartek jest dniem wspomnienia liturgicznego świętego Jana Pawła II w Kościele katolickim na całym świecie. Przypada ono w rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Polaka w 1978 roku.

W tym roku wspomnienie liturgiczne przypada w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, o czym przypomniał papież Franciszek w środę podczas audiencji generalnej. Zwracając się do Polaków podkreślił: "On, człowiek głębokiej duchowości, w modlitwie liturgicznej i w medytacji psalmów codziennie kontemplował promieniujące Oblicze Boga. Zachęcał również wszystkich chrześcijan, by rozpoczynali każdy dzień uwielbieniem Boga, zanim wkroczą na nie zawsze proste drogi codziennego życia".

Wierni przybywający do bazyliki świętego Piotra zatrzymują się na chwilę modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II w Kaplicy Świętego Sebastiana.

Biało-czerwony wieniec złożył tam rano ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.

Przed grobem leżą też wiązanki kwiatów.

Data wspomnienia liturgicznego polskiego papieża została ustanowiona po jego beatyfikacji w 2011 roku, dokonanej przez Benedykta XVI. Zazwyczaj na dzień ten wybiera się rocznicę śmierci. W przypadku polskiego papieża wybrano inną historyczną datę, inauguracji jego pontyfikatu 22 października 1978 roku.