Dziennikarze śledczy: mobilizacji w Rosji nie ma, ale trwa agitacja i tworzenie batalionów rezerwowych wojska

Władze Rosji unikają ogłoszenia oficjalnej mobilizacji na wojnę z Ukrainą, ale aktywnie działają na rzecz pozyskania nowych sił poprzez tworzenie batalionów rezerwowych, złożonych z rezerwistów, którzy zgodzili się podpisać kontrakt z wojskiem – twierdzą analitycy projektu śledczego Conflict Intelligence Team (CIT).

Bataliony rezerwowe są formowane na bazie tzw. trzecich batalionów. To zazwyczaj batalion w ramach pułku, który ma najniższy stopień przygotowania bojowego. (https://t.me/CITeam)

Jeszcze pod koniec maja, powołując się na dokument rosyjskiego Sztabu Generalnego, CIT informował o programie przygotowania batalionów rezerwowych poprzez dodatkowe przeszkolenie i uzupełnienie tymi żołnierzami rezerwy, którzy zgłosili się sami lub których udało się namówić do podpisania nowego kontraktu z armią.

"Z oficerów zawodowych tych batalionów, etatowych wojskowych, którzy pozostali w punktach stałej dyslokacji i żołnierzy rezerwy, którzy podpisali krótkoterminowe kontrakty, będą tworzone nowe pododdziały. Dostaną broń i sprzęt i zostaną skierowani na poligony na 30-dniowe przeszkolenie" - mówił 27 maja Rusłan Lewijew, szef CIT. Wówczas rosyjskie plany przewidywały sformowanie ok. 60-70 batalionów do 19 czerwca.

Lewijew, który codziennie analizuje sytuację na froncie w publikowanych na Telegramie i YouTube rozmowach z rosyjskim dziennikarzem Michaelem Nacke, informuje również o aktywnych działaniach władz rosyjskich w różnych regionach kraju na rzecz agitowania ludzi z doświadczeniem wojskowym, by podpisywali umowy z armią i wyjechali walczyć na Ukrainę. Obecnie taki kontrakt można podpisać m.in. na trzy lub sześć miesięcy.

Ponieważ Rosja nie ogłosiła mobilizacji, rezerwistów nie można po prostu powołać do wojska, ale można ich zachęcić. "Dzwoniły do nich komendy uzupełnień, by przyszli potwierdzić swoje dane. Potem kusili ich wysokimi stawkami na kontrakcie, korzystnymi warunkami, statusem kombatanta. Ci, którzy się zgodzili, podpisali kontrakt, potem byli kierowani na poligon, a potem już na front" - wyjaśnia Lewijew. "Nie było jednak ogłoszonej mobilizacji, na podstawie której wszyscy rezerwiści z danego regionu mają obowiązek stawienia się na komendę.

"To właśnie ten proces (zachęcania do udziału w wojnie) nazywa się ukrytą, pełzającą mobilizacją" - powiedział Lewijew.

Obecnie wiadomo, że część tych rezerwowych batalionów trafiła już na front. Według ustaleń CIT siły te wysyłane były jako uzupełnienie już walczących tam oddziałów.

"Nie przeprowadzono tam jednak rotacji. Bataliony rezerwowe trafiły na linię frontu, ale zostały użyte do wzmocnienia pododdziałów. Tzn. te oddziały, które już walczą miesiąc czy dłużej, nadal walczą. Dla Rosji to zły znak, chociaż czasowo widać pozytywny efekt, bo właśnie dzięki tym batalionom udało się zaktywizować ofensywę, osiągnąć powodzenie w rejonie Zołotego (na południe od Lisiczańska), wziąć pod kontrolę Siewierodonieck. To daje siły na zryw, ale dalej te siły będą się wyczerpywać" - ocenił Lewijew.

Analityk relacjonował również, że w ramach zachęt do zgłaszania się i podpisywania nowych kontraktów w różnych miastach Rosji pojawiają się namioty i punkty agitacyjne. Tworzone są nowe bataliony w różnych regionach Rosji, np. Baszkirii, Tatarstanie czy Osetii Północnej. Według Lewijewa nowa fala żołnierzy kontraktowych może być wykorzystana w pododdziałach piechoty, z którymi Rosja w dotychczasowych walkach na Ukrainie miała istotne problemy.

Central Intelligence Team to projekt rosyjskich dziennikarzy śledczych, którzy prowadzą szczegółowy monitoring i analizę jawnych źródeł na temat rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę. Wcześniej zajmowali się m.in. wojną w Donbasie i rosyjskimi działaniami zbrojnymi w Syrii.