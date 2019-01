Dziś głosowanie wotum nieufności dla rządu Wielkiej Brytanii. Czy wynik coś wyjaśni ws. brexitu?

Izba Gmin odrzuciła porozumienie brexitu wynegocjowane przez premier May. Choć porażka była spodziewana, to jej rozmiar - różnica 230 głosów - jest zaskakująca i pozostawia wszystkie opcje brexitu nadal na stole. Zanim Theresa May zdecyduje co dalej, w środę wieczorem musi się obronić w głosowaniu parlamentarnego wotum nieufności. Po głosowaniu rząd pośpieszył z zapewnieniami dla biznesu, że przedłużająca się niepewność w sprawie brexitu nie zagraża interesom firm.





Unia Europejska rozczarowana

Wotum nieufności w środę

Co dalej?

Wśród przeciwników umowy May znaleźli się ultrabrexitowcy z eurosceptycznej frakcji European Research Group, ale także umiarkowani brexitowcy jak wpływowy szef Komitetu 1922 Graham Brady. Porozumienia z UE nie poparła także Demokratyczna Partia Unionistyczna wspierająca mniejszościowy rząd Theresy May. Wszyscy oni domagają się ponownego otwarcia negocjacji z UE i usunięcia z umowy tzw. backstopu. Sama May zapowiedziała przed głosowaniem, że „nie będzie porozumienia z UE bez backstopu”, który jest „zobowiązaniem rządu danym nie samej UE, ale mieszkańcom Irlandii Północnej”. Zapewniła też, że w Brukseli nie czeka lepsza, alternatywna umowa.Argumentacja nie trafiła jednak na podatny grunt. Do przeciwników backstopu w lobby Izby Gmin dołączyli zwolennicy drugiego referendum z Partii Konserwatywnej oraz prawie wszyscy posłowie opozycji. Po ogłoszeniu wyniku lider opozycji Jeremy Corbyn powiedział, że rząd „stracił zaufanie państwa” i zgłosił wniosek o parlamentarne wotum nieufności.Czytaj też: Te polskie branże "oberwą" najbardziej na twardym brexicie Komentując wynik referendum premier May uznała porażkę, stwierdziła jednak, że choć wiadomo czego parlament nie chce, to nie wiadomo nadal, za jaką opcją byłby gotów się opowiedzieć. May zapowiedziała, że podda się pod głosowanie wotum nieufności, a jeśli je wygra chce się skonsultować z gabinetem i wspierającą rząd północnoirlandzką Demokratyczną Partią Unionistyczną przed rozmowami z Unią Europejską.Śledząca wydarzenia w Westminsterze Bruksela zareagowała na wynik głosowania natychmiast. W oświadczeniu w imieniu Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślił, że obecna umowa to najlepsze porozumienia, na wypracowanie którego UE poświęciło dużo czasu. Juncker ostrzegł, że ryzyko brexitu bez porozumienia zwiększyło się i wezwał Wielka Brytanię do jak najszybszego wyjaśnienia swoich dalszych zamiarów.Do tego samego wzywają władze Republiki Irlandii - najbardziej narażone na potencjalne efekty brexitu bez porozumienia. Dublin podkreślił, że zgodnie ze stanowiskiem UE z 13 grudnia i poniedziałkowym pismem Jean Claude’a Junckera i Donalda Tuska umowa o wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE została zamknięta i nie będzie renegocjowana.Sam szef Rady Europejskiej napisał na Twitterze: "Jeśli porozumienie jest niemożliwe, a nikt nie chce brexitu bez porozumienia, kto w końcu będzie miał odwagę powiedzieć ,jakie jest jedyne możliwe rozwiązanie?" Komentatorzy interpretują to jako poparcie dla pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, na przykład po drugim referendum. Niemiecki minister ds. Europy napisał z kolei, że wynik głosowania to „katastrofa, ale drzwi UE pozostają otwarte”.Możliwy rozmiar porażki we wtorkowym głosowaniu uwidaczniał się w ciągu dnia, gdy kolejni posłowie zapowiadali w Izbie Gmin, że nie mogą poprzeć umowy May. Głosowanie przeciwko zapowiedzieli m.in. wcześniej lojalni posłowie Edward Leigh i Hugo Swire. Obaj byli autorami poprawek, które choć nie zmieniały treści samego porozumienia, to miałby potwierdzać prawo rządu do jednostronnego wycofania się z niechcianego backstopu (poprawka Leigha) lub zapewnić, że to parlament brytyjski i regionalne zgromadzenia parlamentarne w Wielkiej Brytanii zadecydują w 2020 roku, czy w razie braku umowy o nowych relacjach Wielka Brytania poprosiłaby o wydłużenie okresu przejściowego, czy o uruchomienie backstopu. Do głosowania żadnej z tych poprawek w końcu jednak nie doszło. Swoje wnioski w ostatniej chwili wycofały także partie opozycyjne już pewne zdecydowanego zwycięstwa.Czytaj też: BrexitBrief#20: Co już wiemy, czego nie wiemy i dokąd zmierza Wielka Brytania? Przed środowym głosowaniem wotum nieufności odbędzie się całodzienna debata nad dalszymi losami rządu, a także - z inicjatywy opozycji - nad rolą parlamentu w kwestii brexitu. Ostatnie tygodnie i dwa przegrane przez rzad głosowania pokazały, że większość Izby Gmin jest przeciwna wystąpieniu z Unii Europejskiej bez umowy. Parlamentarzyści będą także próbowali przeforsować możliwość przegłosowania różnych opcji brexitu.Według źródeł SkyNews ponad 100 labourzystów będzie w środę lobbować za głosowaniem w sprawie powtórzenia referendum. Poseł Nick Boles reprezentujący ponadpartyjną grupę zwolenników modelu norweskiego, której większość poparła we wtorek porozumienie Theresy May, zapowiedział, że chce by premier zaczęła współpracować z opozycją nad wypracowaniem bardziej miękkiej wersji brexitu. Opozycja będzie też próbowac przejąc od rządu prawo decyzji o ewentualnym przedłużenie artykułu 50 i odsunięciu terminu brexitu.Głosowanie wotum nieufności odbędzie się w środę o godzinie 19:00. Zgodnie z ustawą o kadencyjności parlamentu, żeby się utrzymać Theresa May musi wygrać zwykłą większością. Zarówno DUP jak i ultrabrexitowcy zapowiedzieli już jednak poparcie Theresy May, więc premier najprawdopodobniej to głosowanie wygra. O ile jednak nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, impas w sprawie brexitu będzie trwał jeszcze przez jakiś czas.Do poniedziałku Theresa May musi przedstawić Izbie Gmin oświadczenie o dalszych intencjach rządu i poddać w formie wniosku pod głosowanie. Do wniosku posłowie będą mogli zgłaszać poprawki, co w obecnej sytuacji powinno dać możliwość przetestowania poparcia dla różnych opcji brexitu. Na dalsze losy brexitu w Izbie Gmin w dużej mierze wpływ będzie miał spiker izby Gmin John Bercow, który wybierze poprawki pod głosowanie.Wynik głosowania nie przekreśla żadnej z leżących na stole opcji postępowania, ale też nie określa perspektyw na kolejne kilka tygodni dzielące nas od 29 marca, kiedy Wielka Brytania powinna opuścić Unię.W grze pozostaje przyjęcie porozumienia po zgodzie Unii na wydłużenie okresu wychodzenia. To wymaga jednak jednomyślności (Francja nie jest temu przychylna) i przekonania państw członkowskich, że takie rozwiązanie przyniesie rezultaty.Teoretycznie możliwe jest też wycofanie wniosku brexitowego przez rząd, co anulowałoby - w sensie formalnoprawnym - procedurę wychodzenia. Jest to jednak trudne do wyobrażenia ze względów politycznych. Tworzy też problemy związane z udziałem Wielkiej Brytanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju, a także udziału w negocjacjach o budżecie Unii na kolejne lata.Inne opcje to przyśpieszone wybory lub drugie referendum, albo twardy brexit bez umowy z UE.Jedno co jest pewne to uciekający czas i rosnąca niepewność biznesu.Czytaj też: Jest projekt ustawy regulującej status imigracyjny brytyjskich obywateli