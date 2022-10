Dziś międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy

Na zaproszenie niemieckiej prezydencji G7 i Komisji Europejskiej, dziś, 25 października, w Berlinie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.

Konferencja odbędzie się z udziałem m.in. szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz kanclerza Olafa Scholza. W konferencji weźmie udział także premier RP Mateusz Morawiecki.

Mimo trwającej wojny należy zaplanować odbudowę Ukrainy

Mimo trwającej wojny należy zaplanować odbudowę Ukrainy i być przygotowanym do tego zadania w dłuższej perspektywie, uważa kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który przed konferencją podkreślił, że "odbudowa będzie wielkim, wielkim zadaniem. I będziemy musieli sporo zainwestować, żeby to dobrze funkcjonowało".

Stwierdził, że "Ukraina nie może tego zrobić sama. Unia Europejska nie może też zrobić tego sama. Może to zrobić tylko cała społeczność światowa, która teraz wspiera Ukrainę". Z tego powodu kanclerz Niemiec wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej i w ścisłej współpracy z rządem Ukrainy, zaprosił ekspertów na konferencję w Berlinie w dniu 25 października - informują organizatorzy.

Premier Polski Mateusz Morawiecki weźmie udział w otwierającej konferencję sesji

Premier Polski Mateusz Morawiecki weźmie udział w otwierającej konferencję sesji (ok. godz. 9.00) - "International Perspectives on Ukraine's Recovery, Reconstruction and Modernisation" - wspólnie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem, przewodniczącym RE Charlesem Michelem, minister rozwoju Wielkiej Brytanii Vicky Ford i sekretarzem generalnym OECD Mathiasem Cormannem - poinformowało polskie MSZ. Dyskusję będzie moderowała prezes The German Marshall Fund of the United States Heather A. Conley.

We wtorkowej konferencji wezmą też udział znani eksperci, organizacje międzynarodowe, think tanki, naukowcy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Wspólnie wniosą wkład do toczącej się dyskusji na temat odbudowy Ukrainy i przedstawią eksperckie rekomendacje dotyczące dalszych działań - informuje G7.

Przed rozpoczęciem konferencji kanclerz Niemiec Olaf Scholz i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewnili Ukrainę o długoterminowej pomocy: "Nawet jeśli zawsze należy być ostrożnym w porównaniach historycznych, to w tym przypadku chodzi o nic innego jak stworzenie nowego planu Marshalla na XXI wiek. Zadanie pokoleniowe, które musi się zacząć już teraz".