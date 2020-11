Dziś (niedziela, 15 listopada) na świecie

ŚWIAT - Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 53,4 mln ludzi na świecie, ponad 1,3 mln zakażonych zmarło. Wiele krajów zaostrza restrykcje, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

WASZYNGTON - Rozwój wydarzeń w USA po ogłoszeniu przez media, że Demokrata Joe Biden wygrał wybory prezydenckie z urzędującym szefem państwa, Republikaninem Donaldem Trumpem. Sam Biden również ogłosił swoją wygraną. Prezydent Trump nie uznał zwycięstwa rywala - utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do nieprawidłowości i zapowiada skargi sądowe.

MIŃSK - Rozwój sytuacji na Białorusi, gdzie od wyborów prezydenckich z 9 sierpnia i potajemnego zaprzysiężenia Alaksandra Łukaszenki na prezydenta dochodzi regularnie do protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborczych.

BAKU, ERYWAŃ, STEPANAKERT - Rozwój wydarzeń po podpisaniu wynegocjowanego pod patronatem Rosji porozumienia o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu między Armenią i Azerbejdżanem.

KISZYNIÓW - Druga tura wyborów prezydenckich w Mołdawii.

NIKOZJA - Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan złoży wizytę na samozwańczym Cyprze Północnym, uznawanym tylko przez Turcję.

PARYŻ - Sekretarz stanu USA Mike Pompeo z wizytą we Francji. W poniedziałek spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem w poniedziałek. Z Francji uda się w podróż do Turcji, Gruzji, Izraela, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej (do 23 listopada).

WATYKAN - Papież Franciszek spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

GENEWA - Trwa doroczna sesja Światowego Zgromadzenia Zdrowia, czyli organu naczelnego Światowej Organizacji Zdrowia

HANOI - Na zakończenie 37. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jego uczestnicy wezmą udział w telekonferencji z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

PRZYLĄDEK CANAVERAL (Floryda) - Wystrzelenie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX z czterema astronautami na pokładzie.

ŚWIAT - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.