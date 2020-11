Dziś (sobota, 14 listopada) na świecie

ŚWIAT - Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 52,3 mln ludzi na świecie, ponad 1,28 mln zakażonych zmarło. Wiele krajów zaostrza restrykcje, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

WASZYNGTON - Rozwój wydarzeń w USA po tym, gdy agencja AP oraz stacje telewizyjne CNN, NBC i Fox News ogłosiły, że Demokrata Joe Biden wygrał wybory prezydenckie z urzędującym szefem państwa, Republikaninem Donaldem Trumpem. Sam Biden również ogłosił swoją wygraną. Prezydent Trump nie uznał zwycięstwa rywala - utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do nieprawidłowości i zapowiada skargi sądowe.

MIŃSK - Rozwój sytuacji na Białorusi, gdzie od wyborów prezydenckich z 9 sierpnia i potajemnego zaprzysiężenia Alaksandra Łukaszenki na prezydenta dochodzi regularnie do protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborczych.

BAKU, ERYWAŃ, STEPANAKERT - Rozwój wydarzeń po podpisaniu wynegocjowanego pod patronatem Rosji porozumienia o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu między Armenią i Azerbejdżanem.

ANKARA, EREWAŃ - Delegacja rosyjska z wizytą w Turcji w celu umówienia porozumienia Armenii i Azerbejdżanu o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu. Rozmowy mają dotyczyć zwłaszcza wspólnego centrum monitoringu przestrzegania rozejmu. W stolicy Armenii opozycja zapowiada kolejny protest przeciw porozumieniu.

BRUKSELA - Parlament Europejski ma wypracować stanowisko w sprawie wniosku ustawodawczego, którego celem jest zwiększenie zdolności UE do pomocy państwom członkowskim w radzeniu sobie z trwającym kryzysem sanitarnym i w lepszym przygotowaniu na przyszłe zagrożenia dla zdrowia publicznego.

PARYŻ - Sekretarz stanu USA Mike Pompeo z wizytą we Francji. Pałac Elizejski poinformował w czwartek, że szef amerykańskiej dyplomacji spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem w poniedziałek. Według własnych zapowiedzi Pompeo z Francji uda się w podróż do Turcji, Gruzji, Izraela, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej (do 23 listopada).

GENEWA - Trwa doroczna sesja Światowego Zgromadzenia Zdrowia, czyli organu naczelnego Światowej Organizacji Zdrowia

HANOI - 37. szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz spotkanie szefów MSZ państw ASEAN (do niedzieli).