Dziś (środa, 20 stycznia) na świecie

WASZYNGTON - Uroczystości zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA. Ceremonia zaprzysiężenia Bidena przez prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Johna Robertsa rozpocznie się o godz. 12. czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce). Przed prezydentem przysięgę złoży wiceprezydent Kamala Harris. Uroczystość zakończy parada wojskowa. Hymn narodowy podczas ceremonii odśpiewa jedna z najbardziej popularnych artystek na świecie - Lady Gaga. Na Kapitolu obecni będą byli prezydenci - Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton z małżonkami. Ustępujący prezydent Donald Trump zapowiedział, że nie weźmie udziału w inauguracji swojego następcy. Będzie pierwszym prezydentem od czasów Andrew Johnsona (kończył kadencję 1869 roku), który nie stawi się na zaprzysiężeniu następcy.

ŚWIAT - Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 95,70 mln ludzi na świecie, ponad 2,04 mln zakażonych zmarło. W wielu krajach wchodzą w życie nowe restrykcje przeciwepidemiczne.

BRUKSELA - W trzecim dniu sesji Parlamentu Europejskiego (do 21 stycznia) parlamentarzyści odniosą się do priorytetów prezydencji Portugalii w Radzie UE. Przedmiotem debaty będzie też niedawny atak na budynek amerykańskiego Kongresu i zaprzysiężenie Joe Bidena jako nowego prezydenta USA. Parlamentarzyści będą też debatowali nad przygotowaniem przez Komisję Europejską dyrektywy o ogólnounijnym "prawie do bycia offline". Posłowie uważają prawo do bycia offline za podstawowe prawo, które pozwala pracownikom nie angażować się w zadania związane z pracą, takie jak rozmowy telefoniczne, e-maile oraz odbieranie innych wiadomości elektronicznych poza czasem pracy, w tym podczas wszelkich form urlopu oraz czasu wolnego.

BRUKSELA - Nieformalna wideokonferencja Wspólnej Rady UE-Kuba. Poprowadzi ją szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

KIJÓW - Drugi dzień wizyty na Ukrainie przewodniczącej OBWE, szefowej MSZ Szwecji Ann Linde. Wraz z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą zamierza udać się do Donbasu, gdzie od 2014 roku trwa konflikt z prorosyjskimi separatystami.

WATYKAN- Audiencja generalna papieża Franciszka, nadal bez udziału wiernych i transmitowana z biblioteki w Pałacu Apostolskim.

PEKIN - Rozpoczyna się sesja Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - parlamentu ChRL (do 22 stycznia).

tebe/