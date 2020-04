Dziś (wtorek, 28 kwietnia) na świecie

ŚWIAT - Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotąd u ponad 2,97 mln ludzi na całym świecie, blisko 206 tys. osób zmarło.

BRUKSELA - Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa na temat pakietu bankowego, ułatwiającego udzielanie pożyczek gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE.

BRUKSELA - Komisja transportu i turystyki Parlamentu Europejskiego przeprowadzi debatę z komisarz ds. transportu Adiną Valean na temat reakcji Komisji Europejskiej na kryzys związany z Covid-19 w sektorze transportu.

BRUKSELA - Wideokonferencja ministrów energii państw UE na temat wpływu pandemii Covid-19 na sektor energetyczny. Komisja Europejska poinformuje ministrów o aktualnej sytuacji w zakresie krajowych planów w kwestii energii i klimatu (NECP) oraz długoterminowych strategii naprawy.

BRUKSELA - Wideokonferencja ministrów spraw wewnętrznych krajów UE w celu omówienia dalszych działań w zakresie reakcji na Covid-19 w dziedzinie spraw wewnętrznych. W spotkaniu wezmą udział również kraje stowarzyszone z Schengen. Ministrowie omówią sytuację na granicach wewnętrznych i zewnętrznych oraz ocenią, w jaki sposób można usprawnić ruch na granicach wewnętrznych, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i swobodny przepływ towarów. Podzielą się również opiniami na temat przyszłego złagodzenia lub zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych w skoordynowany sposób. Nacisk zostanie położony też na zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w szczególności poprzez ewentualne wykorzystanie aplikacji śledzących.

MOSKWA - Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadzi spotkanie z szefami regionów Federacji Rosyjskiej na temat epidemii koronawirusa. Jak się oczekuje, na tym spotkaniu Putin może poinformować o perspektywach znoszenia w Rosji ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii, które miały trwać do 30 kwietnia. Media wyrażały przypuszczenie, że ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do 10 maja.

PARYŻ - Premier Francji Edouard Philippe przedstawi w parlamencie plan odchodzenia kraju od wymogów izolacji sanitarnej, ogłoszonych w celu wyhamowania rozwoju epidemii koronawirusa.

MADRYT - Plan łagodzenia zakazu wychodzenia z domu poza ważnymi przypadkami ma przedstawić premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

BERLIN - Ciąg dalszy 11. Petersburskiego Dialogu Klimatycznego, organizowanej co roku konferencji na szczeblu ministerialnym, która ma służyć jako impuls przed corocznymi szczytami klimatycznymi ONZ. Tegoroczne forum odbędzie się w trybie wideokonferencji. Swój udział zapowiedzieli kanclerz Niemiec Angela Merkel i ministrowie z 35 państw (do 28 kwietnia).

LONDYN - Drugi, ostatni dzień szczytu klimatycznego w formie wideokonferencji z udziałem m.in. kanclerz Niemiec Angeli Merkel i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

PEKIN - Sesja Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli najwyższego organu kierowniczego chińskiego parlamentu (do 29 kwietnia).

GENEWA - Prezentacja corocznego raportu na temat sytuacji osób wewnętrznie przesiedlonych; raport sporządziła organizacja Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), należąca do organizacji pomocowej Norweska Rada ds. Uchodźców.

TEL AWIW - W Izraelu obchodzony jest Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu - Jom ha-Zikkaron; pamięć poległych zostanie uczczona dwuminutowym wyciem syren, ale tegoroczne obchody ze względu na epidemię koronawirusa będą mocno ograniczone. Wieczorem rozpoczną się uroczystości związane z 72. rocznicą powstania państwa Izrael, obchodzone tam zgodnie z kalendarzem hebrajskim.