Dziura w brytyjskim budżecie. Co z nią zrobić? Hunt nie ucieka od trudnych decyzji

Minister finansów Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt musi znaleźć sposób na ograniczenie dziury budżetowej. W 2023 roku szacowana jest na 55 miliardów funtów. Pierwszą decyzją będzie podwyższenie podatków.

Deficyt budżetowy Wielkiej Brytanii zmusza do podwyżki podatków

Zamrożenie progów będzie obowiązywać przez co najmniej dwa lata

Pomoc socjalne zostanie poważnie ograniczona ponieważ po prostu brakuje pieniędzy

W weekendowym wywiadzie udzielonym dziennikowi "The Times" brytyjski minister finansów Jeremy Hunt nie ukrywa, że jednym ze sposobów ograniczenia ogromnego deficytu budżetowego na 2023 r. będzie zamrożenie progów podatkowych oraz podwyżka samych podatków.

Budżet powinien uwzględniać walkę z inflacją realizowaną przez Bank Anglii

Założenia do budżetu na kolejny rok, przedstawione w październiku przez premier Liz Truss, były tak zaskakujące dla rynków finansowych, że w ciągu kilku godzin doprowadziły do krachu na rynku rządowych obligacji skarbowych.

Przedstawiciele instytucji finansowych odczytali pomysł obniżenia podatków jako działanie mające bezpośredni wpływ na zwiększenie się poziomu inflacji co natychmiast spowodowało wzrost kosztów kredytów, zwłaszcza kredytów hipotecznych.

Osłabienie wartości brytyjskiego funta do głównych walut, w tym zwłaszcza dolara amerykańskiego i euro o ponad 10 proc. w ciągu tygodnia doprowadziło do tego, że szefowa rządu została zmuszona do złożenia dymisji.

W obliczu tak wysokiej inflacji nie można obniżać podatków

Obecny premier Rishi Sumak wraz z nowym ministrem finansów Jeremy Huntem mają w najbliższy czwartek przedstawić w parlamencie projekt przyszłorocznego budżetu. Oceniając stan gospodarki i założenie Banku Anglii mówiące o spodziewanym nadejściu recesji, która może potrwać dwa, a nawet trzy kwartały oceniono, że dziurę 55 miliardów funtów, wynikającą z szacunków wpływów i wydatków, można ograniczyć tylko przez podniesie podatków.

- Trzeba zrobić to co jest dobre dla kraju i sytuacji, w której się znajdujemy, a to niestety oznacza podwyżkę podatków. Pierwszą rzeczą jako mogę i powinien zrobić to pomóc Bankowi Anglii, aby obniżyć inflację, a to oznacza ograniczyć deficyt i wydatki- powiedział w wywiadzie Jeremy Hunt.

Minister zasugerował, że zaproponuje zmniejszenie o połowę zwolnienia z zysków kapitałowych i obniżenie progu płacenia stawki podatku dochodowego z obecnych 150 tysięcy funtów do 125 tysięcy funtów. Dodatkowo, pomimo wysokiej, przekraczającej 10 procent inflacji, zamrożone zostaną progi i ulgi na podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne odliczane od podatku, a także stawki podatku od spadków oraz darowizn. Przez kolejne 2 lata nie będzie waloryzacji tych ulg.

Rząd zamierza przeznaczyć tylko 20 miliardów funtów na przedłużenie tak zwanej tarczy energetycznej gwarantującej obywatelom limit cen przez kolejnych 6 miesięcy. Obowiązywanie obecnego dofinansowania wygasa w kwietniu. Szacunki zakładają, że aby utrzymać dotychczasowe stawki, po których sprzedawany jest prąd, obciążyłyby budżet kwotą 60 miliardów euro.

Obywatele już nie będą korzystać z dopłat do wysokich cen energii elektrycznej

Oznacza to znaczące podwyżki rachunków dla gospodarstw domowych. W zamian ma powstać nowy fundusz częściowo zasilany pieniędzmi z podatku od nadzwyczajnych zysków firm eksploatujących gaz ziemny i ropę naftową na Morzu Północnym. Kilka miliardów funtów zostanie jednak skierowanych wyłącznie dla osób otrzymujących zasiłki socjalne i emerytów. Pozostali obywatele Wielkiej Brytanii muszą się liczyć z tym, że poniosą dużo wyższe koszty związane z opłatami za energie elektryczną.