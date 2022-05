Dziwne zgony rosyjskich oligarchów. Były prezes Lukoila otruty jadem ropuchy

Aleksander Subbotin, były prezes koncernu paliwowego Lukoil został znaleziony martwy w swojej podmoskiewskiej willi. Oficjalna przyczyna zgonu to zatrucie silnym jadem ropuchy, który po podaniu człowiekowi wyzwala działanie substancji czynnej, czyli bufotaliny. Działa ona paraliżująco i doprowadza do zatrzymania akcji serca.

Aleksander Subbotin to kolejny rosyjski oligarcha, który po wybuchu wojny w Ukrainie umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Subbotin wraz z żoną w miniony weekend podobno zaprosił do swojej podmoskiewskiej willi parę terapeutów, którzy podczas seansu spirytystycznego mieli go wyleczyć z kaca i alkoholizmu. Jednym z naturalnych medykamentów, który został podany był jad ropuchy. Wzmaga on senność i opóźnia czas reakcji, jednak powoduje także chwilowy skok ciśnienia, a następnie doprowadza do zatrzymania akcji serca.

Podczas seansu Subbotin poczuł silny ból w klatce piersiowej, ale zamiast otrzymać antidotum na zatrucie jadem i profesjonalną pomoc medyczną, zażył tabletki. Kilka chwil później zmarł we śnie. Taka jest przynajmniej oficjalna przyczyna zgonu.

Kilkanaście dni wcześniej w mieszkaniu w Sankt Petersburgu znaleziony został były prezes Gazprombanku Władysław Awajew, który według rosyjskich śledczych, najpierw w szale uniesienia i napadu zazdrości, zabił swoją żonę i młodszą córkę, a następnie strzelił sobie z pistoletu w potylicę.

Kolejna dziwna śmierć dotyczy prezesa gazowej spółki Novatek Sergieja Protosensji, który w swojej willi na wybrzeżu Costa Brava ponoć zabił żonę i córkę, a potem się powiesił. Zostawił pogrążoną w żałobie rodzinę i ponad 400 milionów euro na kontach w różnych bankach na całym świecie.

Niedaleko Sankt Petersburga w swoim domu odkryto zwłoki odpowiedzialnego za bezpieczeństwo korporacyjne w Gazpromie Aleksandra Tuliakowa. Oględziny wykazały ślady pobicia na ciele, ale i w tym przypadku, jako oficjalną przyczynę zgonu przekazano opinii publicznej także samobójstwo

Dla uzupełnienia opisu ostatnich dziwnych przypadków życiowych ważnych postaci rosyjskiego życia biznesowego warto wspomnieć zasztyletowanego we własnym domu szefa transportu Gazprom Invest Leonida Szulmę.