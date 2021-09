E-commerce ma pomóc Kazachstanowi uniknąć pandemicznego kryzysu

Kazachstan, najsilniejsza gospodarczo republika Azji Centralnej, zaczyna coraz mocniej odczuwać skutki ograniczeń biznesowych w efekcie kolejnych fal pandemii. Kraj stanął przed widmem kolejnego lockdownu w związku z gwałtownie rosnąca liczbą zachorowań i zahamowaniem postępów w szczepieniach. Obostrzenia mogą zniweczyć plany gospodarcze na rok 2021, a także mocno wyhamować dynamikę rozwoju ekonomicznego.

Wszystkie te działania spowodowały 20-procentowy wzrost liczby uczestników rynku elektronicznego, do 3,8 mln (w 2019 było to 3,2 mln), przy czym, co istotne, w 2020 r. sto kazachskich firm uzyskało status Złotego Dostawcy na największym portalu Alibaba. Obecnie na tej platformie dostępnych jest ponad 4000 dóbr rodzimej produkcji, a całkowita wartość eksportu jest szacowana na 50-100 mln USD do połowy przyszłego roku. W 2021 r. do grona potentatów na rynku kazachskim dołączyły amerykański Amazon i rosyjski Ozon, a ministerstwo pracuje nad zapewnieniem dostępu kazachskiemu rolnictwu do wyspecjalizowanej platformy Mundus Agri.Obecnie głównymi kierunkami eksportu kazachskich dóbr za pośrednictwem e-commerce są Rosja, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Australia, Kanada, Singapur i Republika Południowej Afryki. Za pośrednictwem handlu elektronicznego eksportowane są nie tylko produkty detaliczne, ale również żurawie hydrauliczne do Kanady, komponenty do helikopterów i urządzenia pomiarowe dla lotnictwa do Francji, pogłębiarki do Niderlandów, pompy do Algierii czy elementy do wierceń geologicznych i instalacje hydrauliczne do Irlandii.Ponadto rośnie udział w sprzedaży surowców (aluminium, ołów, miedź, siarka i fosfor), a także płynnego propanu i butanu, aminokwasów i kwasów nukleinowych, papierosów, chemii gospodarczej i samochodów.