E-commerce to szansa dla polskiego eksportu

Polscy przedsiębiorcy nadal podchodzą dość zachowawczo do sprzedaży swoich produktów za granicą za pomocą internetu. Ma w tym pomóc projekt cross-border.pl. Na czym on polega, tłumaczy Benedikt Berlemann, szef ekspansji marketplace w Amazonie na obszar Unii Europejskiej.

Projekt cross-border.pl powstał we współpracy Amazona z Krajową Izbą Gospodarczą i Gonito, które jest zespołem ekspertów w branży e-commerce.

W zeszłym roku ponad 4,4 mld zł wyniosła wartość sprzedaży eksportowej polskich małych i średnich przedsiębiorstw przez Amazon. Tym samy wzrosła o 15 proc. wobec 2021 roku.

Sprzedaż eksportowa europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w sklepach Amazona przekroczyła w 2022 r.17 mld euro, co daje wzrost o ponad 20 proc. względem 2021 r.

Amazon zainwestował w 2022 r. w Europie ponad 8 mld euro w narzędzia wspierające sprzedaż przez ponad 275 tys. przedsiębiorców.

Sprzedaż internetowa jest prostym i tanim sposobem na wejście na zagraniczne rynki nie tylko w Unii Europejskiej, ale i poza nią. Jak podkreśla w rozmowie z WNP.PL Benedikt Berlemann, czasami bardzo małym firmom udaje się dzięki Amazonowi urosnąć do przedsiębiorstw zatrudniających setki osób.

- Mamy tysiące sprzedawców z Polski, którzy sprzedają na polskim Amazonie, ale także wielu sprzedających w innych krajach. W 2021 roku przychody polskich przedsiębiorców z eksportu sprzedających w Europie i poza nią przez Amazona wyniosły 750 mln euro, także jest to spory biznes, a teraz pracujemy nad tym, żeby jeszcze urósł - mówi Berlemann.

E-commerce to branża przyszłościowa i można się spodziewać, że dalej będzie rosła, co również napędzi polski eksport i pozwoli rosnąć polskim firmom. Mimo to Berlemann uważa, że sprzedaż stacjonarna zawsze będzie obecna na rynku.