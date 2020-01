EBI zwiększa finansowanie projektów na rzecz ochrony klimatu

Już prawie co trzecie euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przeznaczane na projekty na rzecz ochrony klimatu - ogłosił w czwartek w Brukseli prezes tej instytucji Werner Hoyer. EBI całkowicie odchodzi od projektów związanych z paliwami kopalnymi.

Tzw. finansowanie klimatyczne, czyli przeznaczone na projekty przyczyniające się do walki z globalnym ociepleniem, stanowiły w zeszłym roku 31 proc. całego portfela banku należącego do państw członkowskich UE.

To przekroczenie celu, który EBI wyznaczył sobie na ten rok. Finansowanie klimatyczne miało wynosić 25 proc. całego finansowania. "Jesteśmy dumni z faktu, że EBI będzie siłą napędową, która ma zapewnić realizację Europejskiego Zielonego Ładu, zapowiedzianego przez Komisję Europejską" - powiedział Hoyer w czwartek na dorocznej konferencji prasowej w Brukseli.

EBI ma odgrywać centralną rolę w Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomagać najbardziej uzależnionym od węgla regionom w UE przejść zmianę społeczno-ekonomiczną. Bank już wcześniej ogłosił, że z końcem 2021 r. wycofuje się z inwestycji związanych z gazem ziemnym. Prezes EBI nie pozostawił wątpliwości, że nie będzie żadnych wyjątków dla projektów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.

"Jeśli odchodzimy od brudnej technologii (tj. węgla - PAP) i przechodzimy do gazu, to oczywiście to jest postęp, ale czy to jest postęp zrównoważony? Im dłużej nie jestem w polityce, a w bankowości, tym bardziej patrzę na to przez pryzmat ekonomiczny" - mówił Hoyer.

Jak tłumaczył, obecnie finansowane projekty gazowe zostaną w bilansie banku przez następne 30-40 lat. "Mamy bardzo mocne przeczucie, że w przeciągu 10-15 lat będziemy musieli je spisać na straty" - tłumaczył.

EBI zamierza przeznaczyć 50 proc. swojego finansowania na działania w dziedzinie klimatu i środowiska od 2025 r. Do 2030 r. bank chce skierować na te cele ponad bilion euro. Do końca tego roku wszystkie jego aktywności mają być zgodne z porozumieniem paryskim.

"Działania w dziedzinie klimatu nie odwrócą uwagi od naszej podstawowej aktywności, jaką jest zapewnianie spójności" - uspokajał Hoyer. Z danych EBI wynika, że inwestycje w spójność gospodarczą i społeczną stanowiły 30 proc. udziału finansowania banku UE w 2019 r.

Mimo trudnego roku i niepewności związanej z brexitem całkowite finansowanie EBI wzrosło w ubiegłym roku o 13 proc. w porównaniu do 2018 r., zamykając się w kwocie ponad 72 miliardów euro.

Bank odnotował też rekordową liczbę 1095 operacji finansowania, co oznacza 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2018 r. "2019 r. był bardzo dobrym, zaskakująco dobrym rokiem, bo zaczął się z wielkimi trudnościami dla nas, niepewnością związaną z wpływem brexitu na nasz bank, która trwała do kwietnia-maja. Straciliśmy prawie pół roku, dlatego to prawie cud, że wykonaliśmy biznesplan w prawie 100 proc." - mówił Hoyer.

Finansowanie zapewnione przez grupę EBI w 2019 r. napędza inwestycje wynoszące 280 mld euro w Europie i na świecie. To wzrost o 50 mld euro w porównaniu z 2018 r.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych; udziałowcami banku są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej - zwłaszcza w takich dziedzinach, jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka