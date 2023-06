"Economist”: w USA konserwatyści tworzą drugą, alternatywną gospodarkę, bo "lewica przejęła wielki biznes"

W USA konserwatyści tworzą drugą, alternatywną gospodarkę: Patriot Mobile to jedyna w kraju chrześcijańska sieć telefonii komórkowej, Black Rifle Coffee sprzedaje kawę dla zwolenników prawicy pod takimi nazwami, jak np. "AK-47", a Right Stuff to apka randkowa dla Republikanów - pisze "Economist".

Konserwatyści mogą teraz zamienić Google'a na wyszukiwarkę Tusk, YouTube na platformę Rumble, a Tindera na Right Stuff. Firma Conservative Move pomaga klientom sprzedać nieruchomość w stanie zdominowanym przez Demokratów i kupić dom tam, gdzie władze stanowe kontrolują Republikanie. Platforma RedBalloon specjalizuje się w wyszukiwaniu dla konserwatystów pracy w prawicowych firmach, w których np. nie będzie nacisku na konieczność zaszczepienia się na koronawirusa; w pierwszym kwartale 2023 roku liczba jej klientów urosła o 90 proc. - opisuje brytyjski tygodnik.

Portal randkowy Right Stuff pomaga użytkownikom poznać się nawzajem, podsuwając np. pytania o stosunek do zamieszek z 6 stycznia 2021 roku, gdy zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa przypuścili szturm na Kapitol.

Black Rifle Coffee (Kawa Czarna Strzelba) zatrudnia przede wszystkim weteranów amerykańskiej armii i sprzedaje kawę zwolennikom Republikanów na platformie online oraz w sklepach w kilku amerykańskich stanach. Firma popiera politykę swobodnego dostępu do broni; została zauważona i pochwalona przez Trumpa oraz prawicową telewizję Fox News.

Na PublicSq, platformie handlowej online, znaleźć można około 40 tys. przedsiębiorstw, które chcą przyciągnąć klientów "patriotów" - tak aby konserwatyści kupowali u konserwatystów i nigdy nie musieli robić zakupów w lewicujących firmach. Szefowie, właściciele i klienci takich firm marzą o gospodarce równoległej do mainstreamu - relacjonuje "Economist".

Sondaże dowodzą, że Amerykanie wysoko cenią marki, które odzwierciedlają preferowane prze nich wartości, i są skłonni zapłacić więcej za produkty takich firm - wyjaśnia tygodnik.

Niektóre z takich przedsiębiorstw angażują się w lokalną politykę. Wiosną ubiegłego roku chrześcijańska sieć telefonii komórkowej Patriot Mobile zdołała zebrać fundusze wyborcze i obsadzić wskazanymi przez siebie ludźmi kuratoria na przedmieściach Fort Worth w Teksasie. W rezultacie szkolne rady usunęły z listy lektur "Dziennik Anne Frank".

Jedną z najbardziej istotnych zmian w mentalności współczesnych Republikanów jest odejście od trwającego od dziesięcioleci sojuszu tej partii z amerykańskimi korporacjami. "Stary korporacyjny republikanizm nie będzie działał w świecie, gdzie lewica uprowadziła wielki biznes" - oznajmił niedawno Ron DeSantis, gubernator Florydy ubiegający się o nominację Republikanów w wyborach prezydenckich w 2024 roku.