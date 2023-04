EEC 2023: Ukraina musi skutecznie zablokować korupcję przy odbudowie

Polska prezentuje się jako centrum koordynacji pomocy Ukrainie. Zgadzają się z tym przedstawiciele wielu krajów. Rolę naszego kraju podkreślali uczestnicy panelu dyskusyjnego "Odbudowa Ukrainy – Okrągły Stół Donorów" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Będąc sąsiadem Ukrainy Polska ma możliwości pomocy w każdej dziedzinie. Warunkiem skuteczności pomocy musi być przyjęcie przez władze ukraińskie systemu kontroli aprobowanego przez kraje donorów. Bo pokusa korupcji może być zbyt wielka - podkreślali uczestnicy panelu.

Jak podkreślali paneliści, niezbędne jest rozpoczynanie odbudowy Ukrainy już teraz - nie czekając na zakończenie wojny z agresją rosyjską.

Przedstawiciel polskiego MSZ, Tomasz Sadziński mówił, że rolą agend międzynarodowych organizacji powinno być zachęcenie prywatnego biznesu do inwestowania w odbudowę Ukrainy. Odbudowa instytucjonalna może objąć infrastrukturę państwa. Biznes zaś musi się zająć rekonstrukcją całego życia gospodarczego.

Przypominał on też, iż w marcu ubiegłego roku Polska jako pierwsza wystąpiła do instancji unijnych o pomoc w odbudowie Ukrainy. Polska chce nadal być liderem pomocy Ukrainie. - Nasza pomoc to broń przekazana armii ukraińskiej warta ponad 2 miliardy euro. U nas funkcjonuje także hub całej pomocy międzynarodowej - przypomniał Tomasz Sadziński.

O tej pomocy mówił też konsul Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski. Przywołał tu słowa Erich Maria Remarqua, że ludzi poznaje się szczególnie w trudnych czasach.

- Wy Polacy pokazaliście, że pomagacie nam całym sercem. Tak państwo jak i miliony zwykłych obywateli. Jesteście przyjaciółmi Ukrainy - podkreślił konsul.

Jak zapewniał, Ukraina wprowadza regulacje prawne, które dają dużo szans polskim firmom do zdobywania zamówień. Trzeba jednak pamiętać, że w odbudowie będą też uczestniczyły firmy z innych krajów. One chciałyby mieć absolutną równość w dostępie do rynku ukraińskiego.

- Polsce i polskiemu biznesowi będzie tu jednak pomagała bliskość kulturalna, mentalna, językowa. Jest też wielce prawdopodobne, że jeśli nawet jakiś przetarg wygra firma z Niemiec czy Szwecji to i tak jako podwykonawcę będzie chciała zatrudnić firmę polską - powiedział Wiaczesław Wojnarowski.