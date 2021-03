Egipt: 113 statków ma przepłynąć przez noc Kanałem Sueskim

113 statków ma przepłynąć Kanałem Sueskim w obu kierunkach do godzin porannych we wtorek po tym, jak szlak ten został odblokowany dzięki sprowadzeniu z mielizny na tor wodny kontenerowca Ever Given, który od blisko tygodnia blokował żeglugę w Kanale - powiedział prezes Zarządu Kanału Sueskiego Osama Rabie.

Żegluga w obu kierunkach ruszyła w poniedziałek wieczorem, a wcześniej Ever Given skierował się na północ i zmierza w kierunku położonego w połowie kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, gdzie zostanie poddany badaniom technicznym.

Rabie wyjaśnił, że po zablokowaniu Kanału przez Ever Given w kolejce na tym morskim szlaku ustawiły się 422 statki, w tym kontenerowce. Jego zdaniem cały proces przywracania pełnej żeglugi na tej trasie będzie trwał ok. 3,5 dnia.

Przez Kanał Sueski przepływa około 15 proc. światowego handlu, dla Egiptu szlak jest ważnym źródłem dochodów, z powodu jego zamknięcia kraj tracił 15 mln dolarów dziennie - pisze Reuters. Blokada tej kluczowej dla transportu między Europą a Azją drogi morskiej wpłynęła na ceny ropy i transportu morskiego na świecie. Jego dalsze zamknięcie miałoby poważne konsekwencje dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.