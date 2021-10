Egipt: 19 osób zginęło w zderzeniu ciężarówki z minibusem na przedmieściach Kairu

19 osób zginęło, a jedna została ranna w środę w zderzeniu ciężarówki z minibusem na przedmieściach Kairu - poinformowała państwowe media. Dziennik "Al-Ahram" przekazał, że do wypadku doszło na autostradzie.

Inny dziennik "Achbar al-Jaum" twierdzi, że ciężarówka zjechała na przeciwległą jezdnię autostrady i uderzyła czołowo w mikrobus.

W wypadkach drogowych w Egipcie co roku giną tysiące ludzi - przypomina agencja AP. Do większości wypadków dochodzi z powodu nadmiernej prędkości, złej infrastruktury i słabego egzekwowania prawa drogowego - dodaje.

We wrześniu autobus przewrócił się na autostradzie ze stolicy kraju do Suezu; zginęło 12 osób, a 30 zostało rannych. W kwietniu w podobnym wypadku w muhafazie (prowincji) Asjut w południowej części kraju zginęło co najmniej 21 osób.

Według ostatnich dostępnych danych egipskiego urzędu statystycznego, w 2019 roku na drogach w kraju doszło do około 10 tys. wypadków, w których zginęło prawie 3,5 tys. osób. Rok wcześniej wypadków było około 8,5 tys. z ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych.