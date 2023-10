Egipt: Bez przełomu w sprawie Strefy Gazy na szczycie pokojowym w Kairze

Na szczycie pokojowym w Kairze przywódcy arabscy potępili w sobotę izraelskie bombardowania Strefy Gazy, a delegaci z Europy apelowali o ochronę cywilów. W spotkaniu nie uczestniczyli wysokiej rangi przedstawiciele Izraela i USA. Nie zawarto też żadnego porozumienia w sprawie deeskalacji.

Władze Egiptu, które zorganizowały spotkanie, wyrażały nadzieję, że jego uczestnicy wystąpią ze wspólnym apelem o pokój i wznowienie negocjacji w sprawie rozwiązania trwającego od dziesięcioleci konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Szczyt zakończył się jednak bez wspólnego oświadczenia - podała agencja Reutera.

Przywódcy i szefowie dyplomacji ponad 20 krajów oraz ONZ i UE dyskutowali o najnowszej eskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. W odpowiedzi na atak bojowników Hamasu z 7 października armia Izraela ostrzeliwuje cele w Strefie Gazy z powietrza i szykuje się do operacji lądowej.

Państwa arabskie i muzułmańskie wzywały do natychmiastowego przerwania izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy, a delegaci z krajów europejskich przedstawiali skromniejsze cele, dotyczące dostaw pomocy humanitarnej dla cywilów - podsumował Reuters.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył w przemówieniu, że Palestyńczycy nie opuszczą swojej ziemi. "Nigdy nie zaakceptujemy relokacji, pozostaniemy na naszej ziemi niezależnie od wyzwań" - mówił.

Król Jordanii Abdullah II potępił "globalne milczenie" na temat izraelskich uderzeń na Strefę Gazy, w których zginęły już, według palestyńskich władz, ponad 4 tys. osób. "Przekaz, jaki słyszy świat arabski, jest taki, że życie Palestyńczyków znaczy mniej niż życie Izraelczyków" - powiedział.

Francja wzywała do utworzenie korytarza humanitarnego do Gazy, co jej zdaniem mogłoby doprowadzić do zawieszenia broni. Wielka Brytania i Niemcy zaapelowały do izraelskiego wojska o powściągliwość, a Włochy podkreślały potrzebę uniknięcia eskalacji.

Stany Zjednoczone, najbliższy sojusznik Izraela i kluczowa siła we wszystkich poprzednich staraniach o pokój w regionie, wysłały na szczyt w Kairze zaledwie charge d'affaires, który na spotkaniu nie zabierał głosu.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że najważniejszym celem szczytu było "wysłuchanie się nawzajem". Przyznał jednak przy tym, że "musimy ze sobą więcej współpracować" w takich sprawach, jak sytuacja humanitarna, unikanie rozszerzenia konfliktu na region i palestyńsko-izraelski proces pokojowy.

Kraje arabskie obawiają się, że izraelska ofensywa może na stałe wypchnąć mieszkańców Strefy Gazy poza to terytorium, a nawet do innych państw, jak stało się z Palestyńczykami, którzy opuścili swoje domy w czasie wojny po utworzeniu Izraela w 1948 roku.

Prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi wyraził stanowczy sprzeciw wobec relokacji Palestyńczyków i ocenił, że jedynym rozwiązaniem jest stworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. Król Jordanii oświadczył, że przymusowa relokacja jest "zbrodnią wojenną według międzynarodowego prawa i czerwoną linią dla nas wszystkich".