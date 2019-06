Egipt: branża turystyczna w cieniu terroryzmu

Niedawcy atak terrorystyczny na autokar z turystami niedaleko piramid w Gizie koło Kairu był drugim na przestrzeni półrocza. Cel ani miejsce nie są przypadkowe. Ekstremiści uderzają w turystykę, główne źródło przychodów kraju i fundament stabilności państwa.

Ataki terrorystyczne i walka z ekstremistami są trwałym elementem życia w Egipcie. To konflikt, który szybko się nie skończy.

Egipt sprawnie odbudowuje sektor turystyczny po zapaści spowodowanej przez rewolucje i terroryzm. W 2018 r. kraj odwiedziło ponad 11 mln gości.

Lokalizacja infrastruktury i organizacja branży sprzyjają zapewnieniu bezpieczeństwa turystom. Goście muszą jednak przestrzegać reguł gry i zachować zdrowy rozsądek.

Wypełniona gwoździami bomba wybuchła obok przejeżdżającego autokaru z turystami z RPA w niedzielę 19 maja w drodze z lotniska w Kairze pod piramidy w Gizie. Na szczęście nikt nie zginął, ale kilkanaście osób, w tym 7 cudzoziemców, zostało rannych. Mniej szczęścia mieli Wietnamczycy jadący tą samą trasą w grudniu 2018 r. Wtedy eksplozja zabiła 3 turystów i egipskiego przewodnika. Było też kilku rannych.



W obu przypadkach władze zareagowały rajdami na znane kryjówki ekstremistów w okolicach stolicy. Po ich zakończeniu dowódcy chwalili się likwidacją radykałów i skonfiskowanymi materiałami do budowy bomb oraz bronią. Nikt głośno nie pytał, dlaczego manufaktury bomb zostały zniszczone zaraz po, a nie tuż przed zamachami. Odpowiedź może być dwojaka: albo władze są na tyle opieszałe, że potrzebują ciosu, żeby zacząć działać, albo kryjówek jest tak dużo, że likwidowane są niemal losowo wybrane miejsca, aby udowodnić skuteczność służb i uciszyć krytykę.

Dekada niestabilności i upadku turystyki Islamiści w Egipcie są nadal groźni pomimo wyraźnego umacniania się rządu prezydenta Abd al-Fattaha as-Sisiego, który latem 2013 r. obalił demokratycznie wybranego wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego prezydenta Muhammada Mursiego. Oznacza to, że zagraniczni goście nadal będą atakowani przez radykałów, gdyż zamachy wymierzone w przemysł turystyczny są najprostszą i najskuteczniejszą metodą uderzenia w Kair.



Rok 2010 był najlepszym w historii egipskiej branży turystycznej. Kraj odwiedziło wtedy blisko 15 mln zagranicznych gości, zasilając budżet kwotą 12,5 mld dolarów i generując niemal 19 proc. PKB. Arabska wiosna i rewolucja 2011 r. przeciwko rządzącemu od dekad prezydentowi Hosniemu Mubarakowi spowodowały 30-proc. spadek tych wskaźników, które jednak zaczęły rosnąć na fali optymizmu związanego z demokratyzacją kraju.



Nadzieje się jednak nie spełniły. Pierwsze w historii kraju demokratyczne wybory wygrali fundamentaliści z Bractwa Muzułmańskiego, a prezydentem został Muhammad Mursi. Niespełna rok później armia dowodzona przez obecnego prezydenta Sisiego dokonała puczu. Krwawe wydarzenia były szeroko relacjonowane i komentowane na świecie, co negatywnie odbiło się na zaufaniu do kraju za granicą.



Jednak prawdziwą katastrofą dla turystyki okazał się zamach bombowy na rosyjski samolot pasażerski na Synaju. W ataku 31 października 2015 r. zginęły 224 osoby. W konsekwencji w 2016 r. do Egiptu przyjechało niespełna 5,4 mln zagranicznych gości, którzy wydali 2,6 mld dolarów. To był najgorszy wynik od początku wieku. Udział turystyki w produkcie narodowym brutto zmalał do zaledwie 3,2 proc.

Szybka odbudowa sektora turystycznego W ciągu kolejnych lat egipska branża turystyczna zaczęła w zadziwiająco szybki sposób odrabiać straty. Co prawda nadal nie osiągnięto jeszcze wyników sprzed 2010 r., ale w 2018 r. kraj odwiedziło aż 11,3 mln gości, którzy wydali 11,6 mld dolarów.



Tak dobre wyniki są następstwem kilku toczących się równolegle procesów. O ile najbogatsi, zachodni turyści pozostają nieufni, wybierając inne kierunki wakacyjne, to Polacy, Ukraińcy czy Rosjanie wykazują się niewzruszonym zaufaniem. Kair zainwestował w promocję kraju na wielkich rynkach azjatyckich, czego skutkiem jest znaczący napływ gości z Indii i Chin. Ponadto rośnie liczba turystów z innych krajów Bliskiego Wschodu. Atrakcje Egiptu mają stać się dostępne dla każdego, a nie tylko dla stosunkowo zamożnych mieszkańców Zachodu.



Rząd Egiptu modernizuje także infrastrukturę, czego przykładem jest budowa nowego Wielkiego Muzeum Egipskiego na płaskowyżu, na którym znajdują się piramidy. Co prawda kamień węgielny pod kompleks naukowy i muzealny położył już w 2002 r. ówczesny prezydent Hosni Mubarak, lecz budowa największego muzeum archeologicznego na świecie, do którego przeniesione zostaną skarby starożytnego Egiptu zgromadzone obecnie w starym muzeum w centrum Kairu, nabrała tempa dopiero po 2012 r. Ostatecznie inwestycja szacowana na 800 mln dolarów ma zostać zakończona w 2020 r.

Decydujące jest bezpieczeństwo Największym problemem pozostaje jednak bezpieczeństwo. Ekstremiści rozumiejący strategiczne znaczenie branży turystycznej dla stabilności władzy i państwa nie zrezygnują z ataków. Głównym obszarem konfliktu pozostaje północna część Półwyspu Synaj, gdzie regularnie dochodzi do zamachów i starć pomiędzy armią i ugrupowaniami powiązanymi z tzw. Państwem Islamskim. Sytuacja jest na tyle poważna, że Izrael odstąpił od kluczowego zapisu porozumienia pokojowego z Camp David i zgodził się na remilitaryzację Synaju.



Kair zdołał ograniczyć strefę konfliktu do obszarów odległych od kluczowego kurortu Szarm al-Szejk, który ponadto otoczony jest rozbudowaną, wielopoziomową ochroną wywiadowczą. Podobnie strzeżone są kompleksy hotelowe i miejscowości turystyczne na zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego, takie jak Hurghada czy Marsa Alam.



Organizacje terrorystyczne mogą próbować dokonać zamachów w tych miejscach, ale jest to stosunkowo trudne. Hotele są strzeżonymi enklawami zatrudniającymi sprawdzonych pracowników, którym bardzo zależy na pracy, gdyż utrzymują wielopokoleniowe rodziny żyjące w innych częściach kraju.



Miejscami najbardziej narażonymi na zamachy są Kair i miasta położone wzdłuż Nilu, od Aleksandrii po Asuan, gdzie względnie łatwo jest zorganizować i ukryć komórki terrorystyczne. Trudne do ochrony pozostają także główne szlaki komunikacyjne, jak trasa między lotniskiem czy centrum stolicy a piramidami w Gizie. Rozumiejąc to zagrożenie, egipskie służby bezpieczeństwa zapewne dołożą wszelkich starań, żeby odpowiedzieć na to wyzwanie, co niestety nie gwarantuje pełnego sukcesu.

Konflikt nie wygaśnie Konflikt między ekstremistami i rządem Egiptu w najbliższym czasie nie zakończy się, co nie oznacza, że Egipt nie będzie atrakcyjnym celem turystycznym. Relatywnie niskie ceny i korzystny stosunek kosztów do jakości usług kusi coraz większą liczbę gości. Nic więc dziwnego, że Egipt od lat otwiera listę krajów najchętniej wybieranych przez Polaków i to się nie zmieni.



Kluczem do korzystania ze słońca i atrakcji Egiptu pozostaje więc zdrowy rozsądek i świadomość problemów odwiedzanego kraju. Rolą lokalnych służb pozostaje zapewnienie ochrony, ale też poczucia bezpieczeństwa turystom. Z kolei zadaniem biur podróży powinno być rzeczowe informowanie klientów o podstawowych zasadach postępowania i organizowanie wyjazdów w sposób świadomie minimalizujący ryzyko.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.