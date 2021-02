Egipt: Co najmniej dziewięć osób utonęło wskutek wywrócenia się łodzi na jeziorze

Co najmniej dziewięć osób utonęło w wyniku wywrócenia się ich łodzi w poniedziałek wieczorem na jeziorze Marjut w północnym Egipcie – poinformował we wtorek przedstawiciel egipskich służb bezpieczeństwa. Wszystkie ofiary to członkowie jednej rodziny.

Osoby te wypłynęły w rejs po jeziorze, położonym na zachodnim krańcu Delty Nilu, 20 km na południowy zachód od Aleksandrii.

Według tego samego cytowanego przez AFP źródła, które zastrzegło anonimowość, liczba ofiar śmiertelnych wynosi jak dotąd dziewięć osób. "Sześć osób przeżyło, a cztery lub pięć zaginęło" - dodała ta osoba.

"Wśród ocalałych jest pięciu rannych" - powiedział gubernator Aleksandrii Mohamed al-Szerif, cytowany przez państwowe media.

Reuters pisze o siedmiu ocalałych, spośród których pięcioro wymagało pomocy medycznej.

Trwają poszukiwania zaginionych. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną wywrócenia się łodzi.

Marjut jest słonym jeziorem przybrzeżnym, połączonym kilkoma kanałami z Nilem i Morzem Śródziemnym.