Egipt: Jeszcze w czwartek powtórna próba odblokowania statku w Kanale Sueskim

Jeszcze w czwartek odbędzie się ponowna próba przemieszczenia blokującego Kanał Sueski kontenerowca Ever Given - poinformował zarządca techniczny statku, spółka BSM. Firma prowadząca akcję ostrzega jednak, że operacja odblokowania kanału może zająć tygodnie.

BSM podała, że pierwsza czwartkowa próba oswobodzenia gigantycznego kontenerowca się nie powiodła. Zarząd Kanału Sueskiego poinformował, że w próbach przemieszczenia statku uczestniczyło osiem holowników.

Jak powiedział holenderskiej telewizji publicznej Peter Bedrowski, szef holenderskiej firmy Boskalis, która usiłuje odblokować kanał, misja może zająć nawet tygodnie "zależnie od sytuacji".

"To jest jak ogromny, wyrzucony na brzeg wieloryb. To ogromne obciążenie na piasku. Być może będziemy musieli (...) zmniejszyć to obciążenie poprzez zdjęcie kontenerów, paliwa i wody ze statku, a ponadto będziemy działać holownikami i usunąć (pewną ilość) piasku" - ocenił.

Trwająca od dwóch dni blokada Kanału Sueskiego spowodowana przez 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, który utknął w poprzek kanału, spowodowała kolejkę liczącą 156 statków po obu stronach kanału.

Jak podaje Reuters, przedłużająca się blokada może zmusić kontenerowce do zmiany trasy i okrążenia Afryki, co znacznie zwiększy czas i spowoduje dotkliwe zakłócenia w handlu. Przez Kanał Sueski przepływa ok 12 proc. całego światowego handlu towarowego.