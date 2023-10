Egipt: Kanclerz Scholz po zakończeniu wizyty w Izraelu bezpiecznie wylądował w Kairze

Start rządowego samolotu z lotniska w Tel Awiwie był „dramatyczny” – opisuje w środę Angelika Hellemann, korespondentka dziennika „Bild”. Tuż przed wylotem na lotnisku rozległ się alarm ostrzegający przed atakiem powietrznym.

"Ze względów bezpieczeństwa spontanicznie zmieniliśmy trasę, wystartowaliśmy stromo w górę, aby jak najszybciej uciec przed zasięgiem rakiet Hamasu" - dodała Hellemann. Krótko przed odlotem, gdy kanclerz był już na pokładzie samolotu, na lotnisku Ben Gurion w Tel Awiwie rozległ się alarm - wszyscy pasażerowie musieli opuścić samolot i położyć się na płycie lotniska.

Scholz po opuszczeniu samolotu został przewieziony do schronu znajdującego na terenie lotniska. "Kanclerz był świadkiem dwóch eksplozji. To wystrzały izraelskiego systemu obrony powietrznej Iron Dome trafiły w rakiety Hamasu: wystrzelono dwa pociski przeciwlotnicze, co było wyraźnie słyszalne na lotnisku" - opisuje "Bild".

Wcześniej tego dnia, gdy kanclerz był w trakcie rozmów z politykami w Tel Awiwie, także miało miejsce kilka alarmów przeciwrakietowych. "Scholz kilkakrotnie musiał trafiać do schronu" - dodał "Bild".

"Scholz był pierwszym szefem rządu, który odwiedził Izrael po ataku Hamasu 7 października i wyraził swą niezachwianą solidarność z Izraelem" - podkreślił "Bild". Na lotnisku został powitany przez ministra spraw zagranicznych Izraela Eli Cohena.

Kanclerz chciał zapewnić Izrael o solidarności Niemiec i niemieckiego rządu "nie tylko na odległość, ale także na miejscu, podczas bezpośrednich rozmów". Scholz prowadzi ponadto rozmowy z Katarem, Jordanią i Egiptem, aby "utrudnić przeciwnikom Izraela połączenie sił, a Hezbollahowi i Iranowi również zaatakowanie Izraela" - stwierdził "Bild".