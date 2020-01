Egipt: MSZ potępia ustawę o wysłaniu tureckich wojsk do Libii

MSZ Egiptu potępiło w czwartek przegłosowanie przez turecki parlament ustawy o wysłaniu wojsk tureckich do Libii oraz wezwało społeczność międzynarodową do natychmiastowej reakcji na ten ruch.

Wysłanie wojsk może "negatywnie wpłynąć na stabilność w regionie śródziemnomorskim" - wskazał resort spraw zagranicznych w wydanym oświadczeniu.

Tureccy deputowani na nadzwyczajnej sesji parlamentu zaaprobowali w czwartek wysłanie wojsk tureckich do Libii, by wesprzeć uznawany przez społeczność międzynarodową rząd premiera Fajiza as-Saradża. Trypolis zwrócił się o taką pomoc do Ankary 26 grudnia.

Ustawę dotyczącą pomocy militarnej dla Libii poparła partia prezydencka AKP i stowarzyszone z nią ugrupowania prawicowe, przeciwne były wszystkie większe partie opozycyjne.

Siły ekspedycyjne Turcji mają umożliwić wojskom Saradża odparcie ofensywy armii generała Chalify Haftara, dążącego do zdobycia Trypolisu.

Od 2011 roku Libia jest podzielona między rywalizujące ze sobą frakcje polityczne i wojskowe. Rząd porozumienia narodowego (GNA) Saradża walczy z wojskami Haftara, kontrolującymi wschodnią część kraju z centrum administracyjnym w Bengazi.