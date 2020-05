Egipt przedłuża godzinę policyjną do końca ramadanu

Premier Egiptu Mostafa Madbouly zapowiedział w czwartek, że nocna godzina policyjna - od godz. 20 do 6 rano - będzie nadal obowiązywać do końca ramadanu, aby ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa.

Początek ramadanu przypadł w tym roku na 23 kwietnia, a koniec - na 23 maja.

Władze Egiptu już kilkakrotnie przedłużały środki nadzwyczajne wdrożone po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Pod koniec kwietnia prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi przedłużył o trzy miesiące stan wyjątkowy w kraju z uwagi na "krytyczną sytuację sanitarną i w dziedzinie bezpieczeństwa" z powodu epidemii koronawirusa.

Wcześniej, na początku miesiąca, premier zapowiedział, że obowiązujące przepisy o nocnej godzinie policyjnej będą obowiązywać przez kolejne 15 dni, do 23 kwietnia.

Zakaz wychodzenia z domu został jednak wtedy skrócony o godzinę i godzina policyjna obowiązuje od 20 do 6 rano.

Ramadan to dziewiąty miesiąc muzułmańskiego roku księżycowego, w trakcie którego na pamiątkę objawienia Mahometowi Koranu wyznawcy zobowiązani są do niepicia i niespożywania pokarmów od wschodu do zachodu słońca.