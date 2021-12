Egipt: Przywódca protestów w 2011 r. skazany na 5 lat więzienia

Alaa Abdel Fattah, legendarny przywódca protestów społecznych, które w 2011 r. obaliły Husniego Mubaraka, został skazany w poniedziałek przez sąd w Kairze na 5 lat więzienia za rozpowszechnianie fake news. Fattah przebywa w areszcie od września 2019 r.

Bloger Mohamed Ibrahim i prawnik Mohamed El-Baqer, którym postawiono takie same zarzuty, zostali skazani w poniedziałek na cztery lata. Obaj mężczyźni trafili do więzienia w tym samym czasie, co Fattah. W marcu na półtora roku więzienia została też skazana Sanaa Seif, siostra Fattaha. Powodem aresztowania i skazania młodej kobiety, był apel do władz o zwolnienie z więzień przetrzymywanych w nich osób w związku z epidemią koronawirusa.

Zaniepokojenie wyrokami egipskiego sądu wyraziły władze Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że Waszyngton jest "rozczarowany decyzją sądu, bo dziennikarze oraz obrońcy praw człowieka powinni móc korzystać z wolności wypowiedzi bez ponoszenia konsekwencji karnych".

Agencja Reutera przypomina, że we wrześniu Biały Dom ostrzegł, że pomoc wojskowa dla Egiptu o łącznej wartości 130 mln dolarów może zostać wstrzymana, jeśli prawa człowieka nad nie będą respektowane w tym kraju.

W poniedziałek Ned Price uchylił się przed odpowiedzią na pytanie, czy pomoc dla Egiptu będzie wstrzymana. Powiedział jednak: "Przekazaliśmy rządowi w Kairze, że nasze stosunki dwustronne staną się solidniejsze dzięki poprawie w sferze poszanowania praw człowieka".

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu ministerstwo spraw zagranicznych Egiptu zaznaczyło, że "komentowanie wyroków niezawisłych sądów jest nie na miejscu".

To nie pierwszy pobyt Alai Abdela Fattaha, związanego z Bractwem Muzułmańskim, w więzieniu. Był on już więziony przez pięć lat w 2014 r. i zwolniony w 2019 r.

Od 2013 roku, gdy po przewrocie wojskowym Abdel Fattah al-Sisi usunął związanego z Bractwem Muzułmańskim Mohameda Mursiego, w Egipcie trwają represje, tłumione są niezależne media i podważana niezawisłość sądów. Dziesiątki tysięcy ludzi trafiło do więzienia. Sisi, sprawujący od 2014 r. urząd prezydenta podkreśla, że bezpieczeństwo i stabilność kraju są nadrzędne. Zaprzecza, że w Egipcie są jacykolwiek więźniowie polityczni.