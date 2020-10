Egipt: Rozpoczęły się wybory parlamentarne

W Egipcie w sobotę rozpoczęły się wybory parlamentarne. Proces wyborczy potrwa aż do grudnia i będzie toczył się według nowego prawa, które zdaniem krytyków rządu faworyzują stronnictwo prezydenta Abdela Fattah as-Sisiego.

Pierwsza runda głosowania potrwa do niedzieli, zaś druga odbędzie się 7-8 listopada. Dodatkowe rundy będą miały miejsce na przełomie listopada i grudnia.

Według nowej ordynacji wyborczej, połowa z 568 mandatów w egipskim parlamencie zostanie wybrana z list partyjnych, a połowa w ramach głosowania na indywidualnych kandydatów. Co więcej, prezydent as-Sisi będzie mógł bezpośrednio obsadzić do 28 miejsc w parlamencie.

Egipski parlament jest zdominowany przez zwolenników prezydenta Sisiego i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Zarówno islamistyczna, jak i liberalna opozycja są represjonowane, zaś listy wyborcze są tworzone przez egipską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Faworytem jest partia Przyszłość Narodu, która w sierpniu wygrała wybory do nowo utworzonego Senatu. Wybory te przyciągnęły jedynie niecałe 15 proc. uprawnionych wyborców.