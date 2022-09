Egipt: Tankowiec na krótko zablokował Kanał Sueski

Pływający pod banderą Singapuru tankowiec Affinity V utknął w środę wieczorem na wąskim odcinku Kanału Sueskiego blokując ten strategiczny szlak wodny. Po kilku godzinach holownikom udało się go ustawić we właściwej pozycji - poinformował zarząd Kanału.

Jak poinformował przedstawiciel zarządu, uszkodzenie systemu sterowania spowodowało, że tankowiec uderzył w nabrzeże i stanął w poprzek blokując drogę innym jednostkom.

Jednak wysłanym do akcji pięciu holownikom udało się odciągnąć statek od brzegu i ustawić go w prawidłowej pozycji. Po pięciu godzinach żeglugę na kanale wznowiono.

Nie był to pierwszy tego rodzaju przypadek. W marcu 2021 r. pływający pod banderą Panamy olbrzymi kontenerowiec Ever Given blokował kanał przez 6 dni.

Kanał Sueski oddzielający Afrykę od Półwyspu Synaj jest jedną z najważniejszych dróg wodnych świata. Przepływa tędy ok. 10 proc. towarów transportowanych na świecie drogą morską.

