Egipt: W katastrofie pociągu zginęło 11 osób, a ok. 100 zostało rannych

Co najmniej 11 osób zginęło, a około 100 zostało rannych, gdy w niedzielę na północ od Kairu wykoleił się pociąg pasażerski. Do katastrofy doszło w prowincji Al-Kaljubijja. Pociąg jechał ze stolicy Egiptu do miasta Al-Mansura.

Na miejsce wypadku, w którym wykoleiły się cztery wagony, skierowano 60 karetek pogotowia; ranni zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. 14 lżej poszkodowanych osób opuściło już szpitale.

Ekipy ratunkowe wciaż przeszukują rozbite wagony.

Nie wiadomo, co było przyczyną wykolejenia się pociągu.

25 marca w katastrofie kolejowej w pobliżu miasta Tahta, gdy doszło do zderzenia dwóch pociągów, zginęło co najmniej 20 osób, a prawie 200 zostało rannych. Prokuratura podała, że przyczyną marcowej katastrofy, która wywołała oburzenie w całym kraju, były rażące zaniedbania pracowników kolei.

Wypadki kolejowe są częste w Egipcie, gdzie kolej ma opinię nie dbającej o sprzęt i niewłaściwie zarządzanej. Rząd poinformował, że rozpoczął szeroko zakrojoną akcję modernizacji kolejnictwa.

Najbardziej tragiczna katastrofa kolejowa w Egipcie miała miejsce w 2002 roku, gdy 200 osób zginęło w pożarze nocnego pociągu, jadącego z Kairu na południe kraju.