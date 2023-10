Egipt zgodził się wpuścić ok. 20 ciężarówek z pomocą humanitarną dla Gazy

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że prezydent Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi zgodził się na otwarcie granic ze Strefą Gazy, by pozwolić na wjazd ok. 20 ciężarówek z pomocą humanitarną, Podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One prezydent powtórzył, że według Pentagonu Izrael nie odpowiada za eksplozję w szpitalu w Strefie Gazy , ale dodał, że rozumie sceptycyzm co do tego twierdzenia.

Prezydent rozmawiał z dziennikarzami podczas międzylądowania samolotu w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech w drodze z Izraela do Waszyngtonu.

Zdając relację z odbytej rozmowy z egipskim prezydentem na pokładzie Air Force One, Biden powiedział, że es-Sisi zgodził się na otwarcie przejścia granicznego z Gazą, by wpuścić około 20 ciężarówek z pomocą humanitarną dla mieszkańców Gazy.

"Jeśli Hamas skonfiskuje je lub nie wpuści, to się skończy" - zastrzegł.

Przywódca po raz kolejny odniósł się do wybuchu w szpital Al Ahli w Gazie, o który obwinił palestyńskich terrorystów. Powiedział, że rozumie dlaczego w obecnych okolicznościach izraelskie i amerykańskie twierdzenia są traktowane ze sceptycyzmem przez świat arabski, lecz zaznaczył, że nie mówiłby głośno o przyczynach tragedii, gdyby informacje nie pochodziły z zaufanych źródeł.

"Nasz Departament Obrony mówi, że to wysoce nieprawdopodobne, że to była izraelska rakieta ponieważ zostawiają one inne ślady" - stwierdził Biden. Dodał jednocześnie, że nie twierdzi, że Hamas celowo doprowadził do tragedii, bo "to nie pierwszy raz, kiedy Hamas wystrzelił coś, co nie zadziałało prawidłowo".

Oskar Górzyński