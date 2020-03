Egipt: Zmarł Niemiec zakażony koronawirusem

Turysta z Niemiec, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, zmarł w Egipcie - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Kairze. To pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł w wyniku Covid-19 i pierwsza osoba, która zmarła z powodu koronawirusa w Egipcie.

Egipski resort zdrowia oznajmił, że 60-letni mężczyzna został zabrany do szpitala 6 marca, po przyjeździe z Luksoru do Hurghady; miał gorączkę. Trafił na oddział intensywnej terapii, odmówił przeniesienia do innego szpitala, w którym zostałby odizolowany.

W Niemczech do niedzieli potwierdzono ponad 950 przypadków zakażenia koronawirusem, a w Egipcie - 48. W RFN nie odnotowano dotąd zgonów z powodu Covid-19.