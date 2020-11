Ekologiczna ofensywa Uzbekistanu

Problem degradacji środowiska naturalnego i jego skutków od lat ma charakter globalny. Nie dotyczy już wyłącznie państw wysoko uprzemysłowionych, ale w coraz większym stopniu tych, które dążą do znaczącego podniesienia stopnia rozwoju gospodarczego. Jednym z nich jest bez wątpienia Uzbekistan, który po dwóch dekadach stagnacji w epoce prezydenta Islama Karimowa wszedł w nowy okres dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, pod rządami nowego przywódcy Szawkata Mirzijojewa.

Wobec coraz bardziej kurczących się zasobów wody (aż o 15 proc. rok do roku) prezydent Mirzijojew podjął decyzję o opracowaniu i szybkiej implementacji planu oszczędności w wykorzystaniu zasobów wodnych. Kluczowym elementem projektu jest nowy system zarządzania, który ma zracjonalizować wykorzystanie zasobów wodnych i wyeliminować marnowanie wody w rolnictwie, sięgające 20 proc. całkowitego jej zużycia. Choć wdrażanie nowego systemu zarządzania trwa od dwóch lat, to jego efekty są dość mizerne, bowiem objęto nim zaledwie 7 proc. powierzchni upraw. Stąd osobiste zaangażowanie prezydenta w realizację projektu i ustanowienie nowego celu, jaki jest implementacja systemu na kolejnych co najmniej 15 proc. terenów rolnych do końca 2021 r.W realizację projektu zaangażowanych jest też 13 firm produkujących urządzenia do racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, których zakup jest dofinansowywany z budżetu centralnego, a dodatkowym bodźcem dla ich zakupu przez rolników są preferencyjne pożyczki.Nowoczesne rozwiązania, w tym laserowy system pomiarowania nasyceniem upraw wodą i nawozami, udało się na razie wdrożyć na 3 tys. hektarów rolnych (ok. 0,08 proc. gruntów rolnych), ale efekty są imponujące: uzyskano oszczędność wody na poziomie 20-25 proc., ograniczenie nawożenia o 15 proc., a produkcja rolna zwiększyła się o 10 proc.Drugim ważnym obszarem zarządzania zasobami wodnymi republiki jest wprowadzenie nowoczesnego systemu ich pomiarowania. Aktualnie tylko 2 proc. z 3 tys. stacji kontroli i 2,5 proc. z 400 głównych zbiorników wody jest wyposażonych w automatyczne systemy kontrolne. W związku z tym Minister Zasobów Wodnych zapowiedział wyposażenie w automatyczne systemy monitorowania wody w czasie rzeczywistym kolejnych 150 stacji do końca tego roku i kontynuowanie doposażenia wszystkich newralgicznych dla systemu wodnego punktów w 2021.