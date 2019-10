Ekspansja – bez państwa ani rusz

Dla wielu polskich firm krajowy rynek staje się za ciasny. Z kolei obce rynki jawią się (i często takie właśnie są) jako zbyt trudne. Dlatego na samodzielne wyjście za granice mogą sobie pozwolić tylko najwięksi. Pozostali powinni skorzystać ze wsparcia rządowych agend i instytucji. Dla zagranicznych firm to normalka.

Podkreśla, że ten instrument pozwala wyeliminować ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta zagranicznego. - Bierzemy na siebie dodatkowe zobowiązanie do zapłaty eksporterowi - podkreśla Joanna Mularczyk.- Z drugiej strony oznacza to uatrakcyjnienie oferty polskich eksporterów. Na obcych rynkach sama dobra jakość produktu, którą mogą zagwarantować polscy eksporterzy, często nie wystarcza. Polskie firmy muszą iść na obcy rynek od razu z ofertą finansowania, a my mamy możliwość na podstawie akredytywy dokumentowej finansować wszelkiego rodzaju eksport bez względu na branżę - twierdzi ekspertka BGK.Produkt pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę należności z akredytywy i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z bankiem importera.Przedsiębiorcy mogą również liczyć na finansowanie bezpośrednie. Jednym z flagowych instrumentów jest kredyt dla nabywcy, którego zastosowanie pomogło polskim spółkom uzyskać w zeszłym roku kontrakty eksportowe np. na Ukrainie i w Indonezji. W ofercie banku znajdują się także m.in. kredyty na ekspansję zagraniczną dla firm zainteresowanych inwestowaniem poza Polską.- W przypadku większych projektów jesteśmy gotowi zaoferować finansowanie bezpośrednie eksportu - twierdzi Piotr Kuffel z Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK. - Jest jednak jeden warunek - w tym kontrakcie eksportowym komponent polski w postaci dóbr czy usług powinien wynosić minimum 40 proc. Wówczas wsparcie dla takiego przedsięwzięcia ma sens - dodaje.Kredyt z BGK na ekspansję zagraniczną może być wykorzystany m.in. na zakup spółek lub aktywów zagranicznych, budowę zakładów produkcyjnych lub sieci sprzedaży poza Polską. Przeznaczony jest dla projektów o szacunkowej wartości minimum 5 mln euro. Kredytobiorcą może być polskie przedsiębiorstwo lub zarejestrowany za granicą podmiot zależny polskiego inwestora (powiązany kapitałowo lub osobowo). Finansowanie z BGK można przy tym łączyć z komplementarnymi instrumentami oferowanymi przez inne podmioty z Grupy PFR, np. z kapitałem pozyskanym z PFR TFI Funduszu Ekspansji Zagranicznej.BGK ma również inny instrument przeznaczony dla eksporterów - DOKE. To sposób na ograniczenie ryzyka zmiany stopy procentowej dla kredytów eksportowych o okresie spłaty co najmniej 2 lat. - Program DOKE to dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych. BGK zabezpiecza ryzyko zmiany stopy procentowej, utrzymując ją na stałym poziomie przy danym kredycie przez cały okres finansowania - mówi Joanna Mularczyk.Po 9 miesiącach 2019 r. bank wsparł ponad 190 projektów zagranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Spośród inwestycji z 2018 r. wsparcie uzyskały m.in. sprzedaż maszyn do Argentyny, sprzedaż linii technologicznej na Białoruś, budowa hotelu w Grecji, budowa elektrowni w Indonezji, budowa kompleksu handlowo-rekreacyjnego na Ukrainie oraz akwizycja w Wielkiej Brytanii. Łączna kwota udzielonych finansowań związanych z eksportem i ekspansją wyniosła we wspomnianym okresie 1,8 mld zł.