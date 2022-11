Ekspansja na rynek USA. Zacząć trzeba od prawa

Stany Zjednoczone, jako najpotężniejsza gospodarka świata, przyciągają jak magnes inwestorów i firmy z całego świata. Jednak, by spełnić amerykański sen o biznesie za Oceanem, trzeba się odpowiednio przygotować.

Rynek Stanów Zjednoczonych to obecnie najlepszy pozaunijny kierunek ekspansji dla eksporterów i inwestorów.

Choć przyjazny, bliski kulturowo i otwarty dla biznesu, wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza od strony formalno-prawnej.

Polscy inwestorzy często szybko przekonują się, że ich dobrze działająca w Europie intuicja prawna, w USA się nie sprawdza - mówi WNP.PL Piotr Jaśkiewicz, adwokat z kancelarii Baker McKenzie.

Polscy przedsiębiorcy myśląc o zagranicznej ekspansji tradycyjnie wybierają bezpieczne rynki Unii Europejskiej, których atutem jest nie tylko geograficzna, ale też instytucjonalna i kulturowa bliskość. Jednak wojna w Ukrainie i wywołany nią kryzys, który dotknął mocno europejskie gospodarki, sprawia, że biznes zaczyna zerkać dalej, w kierunku nowych rynków.

Szczególnie atrakcyjny wydaje się tu rynek Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszej i najbogatszej gospodarki świata. Obecność tam może otworzyć wiele drzwi, dlatego wzmożony ruch w inwestycjach polskich firm nie powinien być zaskoczeniem.

Ze Stanami Zjednoczonymi łączy nas wiele bliskich relacji, począwszy od politycznych i militarnych po gospodarcze. Jednak trzeba pamiętać, że jest to rynek zupełnie odmienny nie tylko od polskiego, ale od tak bliskiego nam europejskiego, na którym wszelkie standardy wyznaczają wspólnotowe regulacje.

Dlatego przygotowując się do ekspansji w tym kierunku należy się odpowiednio przygotować, począwszy od poznania systemu prawnego, którego nieznajomość może skutecznie przekreślić wszelkie plany ekspansji za Ocean.

Stany Zjednoczone. Tak bliski, a tak odległy rynek

- Planując ekspansję musimy pamiętać, że system prawny będzie znacząco różny od polskiego, oraz że nie powinniśmy polegać na doświadczeniach z innych jurysdykcji europejskich, w dużej mierze zharmonizowanych prawodawstwem Unii Europejskiej. Polscy inwestorzy często szybko przekonują się, że ich dobrze działająca w Europie intuicja prawna, w USA się nie sprawdza - przestrzega Piotr Jaśkiewicz, adwokat z kancelarii Baker McKenzie.

Jak mówi, inwestycje w USA oznaczają styczność z nową kulturą prawną.

- System "common law" jest w wielu aspektach przyjaźniejszy od przepisów obowiązujących w Polsce, w szczególności prawo spółek może zaskakiwać swoją prostotą. Z drugiej strony, obszar odpowiedzialności za produkt i związana z nim ekspozycja na bardzo wysokie koszty odszkodowań podwyższają barierę wejścia na ten rynek - tłumaczy prawnik.

Podatki i odpowiedzialność za produkt kluczowe na amerykańskim rynku

Jak zatem polskie firmy, którym zamarzy się amerykański rynek, powinny się przygotować, by uniknąć pułapek tamtejszego systemu prawnego?

Piotr Jaśkewicz radzi, by przede wszystkim mieć na radarze obszar podatkowy oraz kwestie odpowiedzialności za produkt. Działalność w Stanach Zjednoczonych wymaga zaplanowania sposobu opodatkowania na poziomie federalnym i dokonania właściwych elekcji podatkowych, z uwzględnieniem postanowień umowy międzynarodowej między Polską a USA. Wybór lokalizacji i formy opodatkowania może mieć bardzo doniosłe konsekwencje - na przykład zdecydować o tym, czy opodatkowaniu będzie podlegał jedynie dochód amerykański, czy też dochód globalny podmiotu.

Ponadto Stany Zjednoczone to ponad jedenaście tysięcy jurysdykcji uprawnionych do nakładania podatków stanowych i lokalnych. Konieczne jest przygotowanie systemu nawigowania pomiędzy tymi jurysdykcjami, aby prawidłowo naliczyć i odprowadzić daniny.

Osobnym wyzwaniem jest prawidłowa interpretacja przepisów (która potrafi różnić się znacząco pomiędzy jurysdykcjami), aby prawidłowo określić, co stanowi przedmiot opodatkowania, jak obliczamy dany podatek, oraz kto podlega opodatkowaniu.

- Innym obszarem, uznawanym za podwyższający barierę wejścia na rynek amerykański, jest odpowiedzialność za produkt i związane z tym ryzyko pozwów, oraz wysokich odszkodowań. Już sam eksport produktów do USA, nawet w scenariuszu sprzedaży za pośrednictwem dystrybutora, może umożliwić ostatecznym nabywcom - konsumentom - pozwanie bezpośrednio producenta towaru. Świadomość takich ryzyk jest ważna dla oceny choćby zakresu ubezpieczenia, kosztów i marży, co przekłada się na ostateczną cenę produktu. Warto również pamiętać, ze Stany Zjednoczone charakteryzują się wysokim poziomem ochrony praw własności intelektualnej, a ryzyko kosztownych sporów z funkcjonującymi już na tym rynku podmiotami, kwestionującymi prawa do produktu lub używanych znaków towarowych, jest znaczące - uświadamia prawnik z Baker McKenzie.

A może założyć własną firmę w USA - jak to zrobić?

Biorąc pod uwagę odległość geograficzną i specyfikę amerykańskiego rynku, warto rozważyć mocniejsze zaistnienie w tym kraju poprzez rozpoczęcie działalności na miejscu. Założenie własnej firmy w USA z pewnością ułatwi eksport towarów, a także umożliwi kolejny krok w ekspansji, czyli bezpośrednie inwestycje. Jednak i tu kluczowe jest odpowiednie przygotowanie.

- Bezpieczne rozpoczęcie bezpośredniej działalności wymaga odpowiedzi na kilka kluczowych pytań - przede wszystkim, gdzie ulokujemy firmę, w których stanach będzie ona prowadziła działalność, jaka będzie jej forma prawna i w jaki sposób będziemy nią zarządzali - mówi Piotr Jaśkiewicz.

Jak wyjaśnia, najpopularniejsze w USA formy prawne to spółki - corporation, czyli odpowiednik spółki akcyjnej, oraz limited liability company, czyli odpowiednik spółki z o.o. Istnieją również odpowiedniki spółek osobowych (partnerships), oraz jednoosobowej działalności czy oddziału spółki zagranicznej.

Spółki kapitałowe przewidują, podobnie jak w Polsce, ograniczoną odpowiedzialność wspólników, są jednak dużo prostsze w obsłudze korporacyjnej. Przykładowo, w stanie Delaware, do założenia spółki wystarczy złożenie oświadczenia w tym zakresie (certificate of incorporation, certificate of formation) w urzędzie Sekretarza Stanu. Już po rejestracji, podmioty uchwalają wewnętrzną dokumentację korporacyjną, która obejmuje elementy podobne do tych, które zawierają polskie statuty i umowy spółek.

Amerykańskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są często wybieraną formą prawną, z uwagi na mniejsze od korporacji sformalizowanie, oraz możliwość wyboru opodatkowanie typu pass-through. Jest to forma często doceniana przez inwestorów zagranicznych, gdyż oznacza, że spółka nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym, który należny jest jedynie od wspólników.

- Przed rozpoczęciem inwestycji pamiętajmy o uważnym jej zaplanowaniu, gdyż nieefektywny wybór formy prowadzonej działalności, lokalizacji oraz elekcji podatkowych, mogą mieć długotrwałe konsekwencje. Model biznesowy powinien uwzględniać ryzyka specyficzne dla rynku amerykańskiego, w tym wysoką litygacyjność społeczeństwa oraz wielokrotnie wyższe niż w Polsce zasądzane kwoty odszkodowań. W przypadku planów ekspansji nieorganicznej (w szczególności poprzez nabycie spółki, aktywów czy inwestycję joint venture), należy sprawdzić czy transakcja będzie podlegała zgłoszeniu do CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) - zwłaszcza, jeśli dotyczy sektora technologicznego. Skorzystanie z pomocy doświadczonego zespołu - własnego lub złożonego z doradców zewnętrznych - powinno pomóc w sprawnej ekspansji na ten atrakcyjny rynek - wylicza Piotr Jaśkiewicz z Baker McKenzie.

Gra o wielki i atrakcyjny rynek wymaga odpowiedniego przygotowania

Jak widać, odnalezienie się i sprawne funkcjonowanie w amerykańskim systemie nie jest proste. A musimy pamiętać, że nieznajomość wymogów przepisów prawnych nie zwalnia nas z odpowiedzialności i może być kosztownym błędem.

- Podstawą jest więc zatrudnienie pracowników lub doradców doświadczonych w obsłudze przedsiębiorców na tym rynku - zaleca nasz rozmówca.

Gra jednak jest warta świeczki. Stany Zjednoczone to największy importer i największy jednolity rynek na świecie, o sile nabywczej wielokrotnie przewyższającej możliwości europejskie. Ameryka jako najbogatsza gospodarka świata jest z pewnością rynkiem, na którym trzeba być, a przynajmniej warto. Sprzedając w USA mamy duże szanse zaistnieć również w Kanadzie, krajach Ameryki Centralnej i Łacińskiej, wiele największych amerykańskich sieci sprzedaży detalicznej i dystrybucji hurtowej, ma tam również swoje oddziały .