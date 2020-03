Eksperci: na Ukrainie nowy rząd starego prezydenta

Zmiana na stanowisku premiera Ukrainy i przetasowania w rządzie związane są ze spadkiem poparcia dla władz i z rozgrywkami oligarchów - ocenili w rozmowie z PAP ukraińscy eksperci. "To nowy rząd starego prezydenta" - podkreślił Wołodymyr Horbacz z Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej.

W środę ukraiński parlament przyjął dymisję dotychczasowego premiera Ołeksija Honczaruka i zaaprobował na to stanowisko kandydaturę Denysa Szmyhala, wysuniętą przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Według Julii Tyszczenko z Ukraińskiego Niezależnego Centrum Badań Politycznych do tych zmian doszło ze względu na "czynniki kadrowe, socjologiczne - spadek ratingu, w tym ratingu prezydenta, trudną sytuację w gospodarce (...) i, co możliwe, oligarchiczną rozgrywkę wokół Zełenskiego".

Zadanie byłego już gabinetu polegało na wzięciu odpowiedzialności za wszelkie negatywne emocje, które zaczęły gromadzić się w społeczeństwie - ocenił Horbacz. Komentator polityczny Witalij Portnikow podkreślił przy tym, że Zełenski "z logicznego punktu widzenia" powinien przyjąć niecieszące się popularnością ustawy - np. ustawę o obrocie ziemią, poczekać na całkowity spadek ratingu, i potem zdymisjonować rząd Honczaruka.

Przyczyną przetasowań może być niezadowolenie oligarchów - ocenili Portnikow i Horbacz. "Całkiem możliwe, że rząd Honczaruka nie satysfakcjonował Zełenskiego, ponieważ nie zgadzał się na możliwość zwrócenia PrywatBanku oligarsze Ihorowi Kołomojskiemu, możliwe, że swoje interesy ma też Rinat Achmetow, u którego pracował nowy premier" Szmyhal - powiedział Portnikow.

Horbacz z kolei poinformował, że pod koniec lutego rząd Honczaruka zwolnił zarząd państwowej spółki energetycznej Centrenerho, który - jak podkreślił komentator - był lojalny wobec Kołomojskiego. Później odbyło się spotkanie ówczesnego premiera, prezydenta i oligarchy, po którym - jak dodał - Zełenski podjął decyzję o wymianie składu rządu.

Portnikow ocenił, że kandydatury do nowego rządu "nie mają szczególnego znaczenia", gdyż tak jak w przypadku powoływania poprzedniego gabinetu, rząd był sformowany według procedury niezgodnej z konstytucją. "Ukraina jest republiką parlamentarno-prezydencką, premier i ministrowie powinni być wysuwani przez koalicję, być przesłuchiwani w parlamencie i powinni prezentować swoje programy, a nic takiego nie miało miejsca" - dodał ekspert. Jak ocenił, wielu członków nowego gabinetu może być uważanych za "przedstawicieli oligarchicznych ugrupowań".

Pytani o postać nowego premiera, rozmówcy PAP zauważyli, że posiada on doświadczenie w biznesie i pewne doświadczenie w średniego szczebla administracji państwowej. Tyszczenko zauważyła, że ciężko jest mówić o jego priorytetach, gdyż do tej pory była to osoba raczej niepubliczna.

Portnikow ocenił, że tak jak w przypadku Honczaruka, Szmyhal nie posiada "prawdziwego doświadczenia" w zarządzaniu; posiada je tylko na szczeblu regionalnym. "To tak samo przypadkowa postać jak Honczaruk" - podkreślił. "Zełenski i oligarchowie wybierają na stanowisko premiera osobę, która nie będzie im przeszkadzać; zobaczymy, jakie są ich cele, ale uważam, że są to cele dalekie od narodowych interesów naszego kraju" - dodał Portnikow.

"Będzie to nowy rząd starego prezydenta" - ocenił Horbacz. 44-letni Szmyhal, jak dodał, jest starszy od Honaczaruka i ma większe doświadczenie, jednak szczebel stanowisk, które zajmował, nie jest wystarczający, by być premierem - to poziom średni, regionalny.

Komentatorzy zwrócili uwagę, że obecny premier w 2018 roku został dyrektorem elektrowni w Bursztynie w obwodzie iwano-frankowskim, wchodzącej w skład holdingu należącego do Achmetowa. Według Horbacza nowy rząd będzie bardziej zorientowany na interesy tego oligarchy. Tyszczenko z kolei wskazała, że "trudno jest określić, w jakim stopniu jest on inkorporowany". Możliwe, że prezydent i jego otoczenie liczy na to, że Szmyhal będzie pełnił administracyjne, techniczne funkcje - dodała.

Eksperci przewidują utrzymanie obranego kursu w polityce zagranicznej Ukrainy, w tym w stosunkach z Polską. Portnikow zaznaczył w tym kontekście, że zagraniczny "kurs nie jest związany ze zmianami w rządzie, a z postacią prezydenta i tymi, którzy pracują w jego biurze", więc zmiana premiera i ministra spraw zagranicznych nie wpłynie na politykę zewnętrzną państwa.

Wyjątkiem według Horbacza mogą być stosunki z Rosją: "Ten rząd będzie bardziej prorosyjski, będzie bardziej wyczulony na rosyjskie interesy i będzie to dotyczyć nie tylko ministerstwa spraw zagranicznych, ale też resortu obrony". Komentując objęcie funkcji ministra obrony przez 65-letniego generała Andrija Tarana, ekspert zaznaczył, powołując się na opinie jego współpracowników, że jest to "sowiecki generał, z mentalnością tamtych czasów". Dodał, że minister "będzie dokładnie wypełniać polecenia biura prezydenta".

Portnikow prognozuje, że rząd Szmyhala przetrwa kilka miesięcy, a możliwe, że krócej od gabinetu Honczaruka, gdyż "nieunikniony jest kryzys w ukraińskiej gospodarce". Zwrócił uwagę, że większość osób, którym zaproponowano tekę ministra, odmówiło jej przyjęcia, część stanowisk jest wciąż nieobsadzona. Również według Horbacza gabinet Szmyhala nie będzie długo rządzić. Kolejne przetasowania na poziomie rządu, ale też parlamentu mogą odbyć się jesienią - prognozuje ekspert.

