Eksperci ONZ: izraelski plan aneksji części Zachodniego Brzegu to apartheid XXI wieku

Eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka ocenili we wtorek, że izraelski plan anektowania części okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu jest wizją "apartheidu XXI wieku" i narusza prawo międzynarodowe. Wezwali również inne kraje do aktywnego sprzeciwu.

We wspólnym oświadczeniu prawie 50 niezależnych ekspertów wyraziło zaniepokojenie poparciem USA dla "niezgodnego z prawem" planu premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

"Aneksja okupowanego terytorium stanowi poważne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i konwencji genewskich oraz jest sprzeczna z podstawową regułą wielokrotnie potwierdzaną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenie Ogólne, że przejęcie terytorium siłą lub w wyniku wojny jest niedopuszczalne" - podkreślili.

Rząd Netanjahu zapowiadał wielokrotnie, że 1 lipca rozpocząć mają się rozmowy gabinetowe na temat tzw. rozszerzenia suwerenności Izraela na osiedla i Dolinę Jordanu, czyli de facto aneksji około 30 proc. Zachodniego Brzegu.

Eksperci podkreślili, że to, co pozostałoby z Zachodniego Brzegu po aneksji, stanowiłoby "palestyński Bantustan, odłączone wyspy, całkowicie otoczone przez Izrael i pozbawione powiązań terytorialnych ze światem zewnętrznym". Autorzy dokumentu nawiązali do terytoriów wyznaczonych w latach 70. XX wieku ludności czarnoskórej przez reżim apartheidu w Republice Południowej Afryki.

Izraelski rząd nie zareagował jeszcze na raport ONZ, jednak źródło dyplomatyczne poinformowało portal Times of Israel, że jest on dowodem "jednostronnego punktu widzenia i antyizraelskiej tendencji, która była częścią Rady Praw Człowieka ONZ od czasu jej utworzenia".

"Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie twierdziła, że 53-letnia izraelska okupacja jest źródłem głębokich naruszeń praw człowieka wobec narodu palestyńskiego" - oznajmili eksperci.

Według nich do naruszeń - które nasilą się po ewentualnej aneksji - należą: konfiskaty ziemi, przemoc osadników, rozbiórka palestyńskich domów, nadmierne użycie siły i tortur, ograniczenia mediów i wolności wypowiedzi oraz "dwupoziomowy system odmiennych praw politycznych, prawnych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych, oparty na pochodzeniu etnicznym i narodowości".

"Tak więc ranek po aneksji byłby usankcjonowaniem i tak niesprawiedliwej już rzeczywistości: dwóch narodów żyjących w tej samej przestrzeni, rządzonych przez to samo państwo, ale posiadających głęboko nierówne prawa" - zaznaczyli w swoim raporcie, dodając, że jest to "wizja apartheidu XXI wieku".