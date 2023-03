Eksperci: w ciągu ostatnich 15 lat liczba ofiar terroryzmu w Sahelu wzrosła dwudziestokrotnie; zginęło ponad 22 tys. ludzi

W ciągu ostatnich 15 lat liczba ofiar terroryzmu na afrykańskim obszarze Sahelu wzrosła dwudziestokrotnie - wynika z raportu opublikowanego przez australijski Instytut Ekonomii i Pokoju (The Institute for Economics & Peace).

"Region Sahelu w Afryce Subsaharyjskiej jest obecnie epicentrum terroryzmu" - napisano w raporcie. W 2022 roku odnotowano tam więcej ofiar śmiertelnych wskutek aktów terroru niż łącznie w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Zginęło tam 43 proc. ofiar ataków terrorystycznych na całym świecie. W roku 2007 odsetek ten wynosił 1 proc. - zauważono.

"W całym Sahelu w latach 2007-2022 w 6408 atakach terrorystycznych zginęły 22074 osoby" - napisał Instytut Ekonomii i Pokoju. Cztery z 10 krajów najbardziej dotkniętych terroryzmem w zeszłym roku to państwa z tego obszaru. Jednym z nich była Burkina Faso, gdzie liczba ofiar śmiertelnych terroryzmu wzrosła z 759 do 1135, co stanowi największy globalny wzrost rok do roku. Więcej ofiar zanotowano jedynie w Afganistanie. Mali znalazło się na miejscu czwartym, Nigeria na ósmym, a Niger na dziesiątym. Raport objął 163 państwa.

Sahel to region geograficzny w Afryce, obejmuje obszar wzdłuż południowych obrzeży Sahary od Senegalu po Erytreę.