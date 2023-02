Ekspert Andrzej Wilk dla PAP: Niemcy są sfrustrowani, że Polska dużo sprawniej od nich pomaga Ukrainie

Konieczność wspierania Ukrainy pokazała, że niemieckie ministerstwo obrony, armia i zbrojeniówka są w opłakanym stanie; Niemcy są sfrustrowani i na siłę próbują odwrócić uwagę od swoich problemów, wytykając palcami innych - mówi w rozmowie z PAP ekspert ds. obronności warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, Andrzej Wilk.

"Dekady pacyfistycznej polityki doprowadziły niemieckie ministerstwo obrony, armię i przemysł zbrojeniowy do opłakanego stanu. Wojna na Ukrainie i konieczność udzielania pomocy temu krajowi obnażyły całą słabość RFN. Berlin, przyzwyczajony do tego, że jest stawiany za przykład w najróżniejszych dziedzinach okazał się niezdolny do sprawnego zorganizowania przekazania czołgów Leopard 2 na Ukrainę" - podkreśla Wilk.

"Próbując wybrnąć z wizerunkowego kryzysu, szef niemieckiego resortu obrony wybrał najbardziej żenujący sposób: zaczął wytykać palcami inne kraje i opowiadać, że np. czołgi przekazywane przez Polskę sa stare i popsute. Jest to najzwyczajniej w świecie nieprawda" - zaznacza ekspert.

Jego zdaniem, "RFN musi boleć, nie tylko to, że Polska miała rację całymi latami ostrzegając Zachód przed Rosją", ale również to, że nasz kraj prześciga Niemców w zdolnościach organizacyjnych.

"Znając przekonanie Niemiec o ich własnej wyższości, skuteczność Polski musi być dla nich bardzo bolesna" - podsumowuje Andrzej Wilk.

Od kilku tygodni niemieckie media i minister obrony tego kraju Boris Pistorius powielają hipotezę, jakoby Berlin należał do państw najbardziej zaangażowanych w pomoc Ukrainie oraz, że czołgi Leopard 2A4 przekazywane przez Polskę Kijowowi są w opłakanym stanie technicznym.

Pistorius w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" powiedział, że był zaskoczony podczas styczniowego spotkania ministrów NATO w Ramstein, ponieważ spośród europejskich partnerów tylko Polacy mieli zdecydowanie zadeklarować dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard. Jak wyjawił, spodziewał się, że na takie zobowiązanie zdecyduje się więcej krajów.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz