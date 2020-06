Ekspert CEPA: Wizyta Dudy to kolejny krok ku polityzacji stosunków USA-Polska

Spotkanie w Białym Domu było próbą podkreślenia siły relacji Polski i USA, ale przedwyborczy kontekst wizyty przysłuży się dalszej polityzacji tych stosunków - ocenia w rozmowie z PAP Philip Bednarczyk z think tanku Center for European Policy Analysis (CEPA).

Zdaniem Bednarczyka wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu nie przyniosła oczekiwanych przed spotkaniem konkretnych rezultatów.

"Oczekiwania zawsze są wysokie, kiedy polski prezydent odwiedza Biały Dom, ale stawka była tym razem jeszcze wyższa ze względu na jej termin w ostatnich dniach kampanii reelekcyjnej prezydenta Dudy" - wskazał ekspert. Jak dodał, zdziwił go brak konkretnych ustaleń podczas wizyty, biorąc pod uwagę pojawiające się przed nią w prasie zapowiedzi m.in. podpisania porozumienia o współpracy obronnej (Defense Cooperation Agreement, DCA) i dodatkowym zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu.

"Wobec braku znaczących porozumień to wydarzenie było bardziej niezręczną afirmacją silnych relacji Polski i USA niż znaczącym postępem w sferze wspólnych interesów, czy to strategicznych, militarnych, czy gospodarczych" - powiedział Bednarczyk.

Zdaniem eksperta, który w przeszłości był szefem personelu Demokratów w podkomisji Izby Reprezentantów ds. Europy i Eurazji, przedwyborczy kontekst wizyty może mieć jednak w przyszłości negatywne skutki dla relacji polsko-amerykańskich, wiążąc je z bieżącą partyjną polityką. Przeciwko wizycie Dudy tuż przed polskimi wyborami protestowało kilku demokratycznych kongresmenów, m.in. mająca polskie korzenie Marcy Kaptur z Ohio.

"Obawiam się tego, że istota relacji polsko-amerykańskich - opartych na wspólnej historii, wsparciu wojskowym, walce o demokratyczne wartości - jest przesłaniana przez obecne trendy polityczne. PiS mocno postawił na relacje z administracją Trumpa, a to ma swoje koszty w Waszyngtonie" - ocenił Bednarczyk. Jak dodał, choć w przypadku zmiany władzy nie przełoży się to na sprawy strategiczne, to będzie miało wpływ na ogólne stosunki z USA.

Zdaniem Bednarczyka zapowiedzi prezydenta Trumpa o relokacji części wycofywanych z Niemiec wojsk USA do Polski i innych krajów nie należy traktować jako twardej obietnicy. Zaznacza, że przeciwko osłabieniu amerykańskiego kontyngentu w Europie są nie tylko Demokraci, ale i znaczna część Republikanów, którzy opublikowali niedawno wspólny list w tej sprawie. Jak ocenia ekspert CEPA, jeśli do wycofania wojsk z Niemiec w ogóle dojdzie, jest szansa, że część z nich rzeczywiście zostanie rozlokowana w innych krajach Europy - w tym prawdopodobnie w Polsce.

