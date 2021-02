Ekspert ONZ: Rada Bezpieczeństwa powinna nałożyć na Birmę sankcje

Specjalny sprawozdawca ONZ ws. Birmy Tom Andrews powiedział w piątek, że Rada Bezpieczeństwa powinna rozważyć wprowadzenie sankcji przeciwko juncie wojskowej w Birmie. Jak dodał, dowody wskazują, że birmańskie wojsko użyło ostrej amunicji przeciwko demonstrantom.

"Rezolucje Rady Bezpieczeństwa zajmujące się podobnymi sytuacjami wprowadzały sankcje, embargo na handel bronią, zakazy podróży i wezwania do działań sądowych Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wszystkie te opcje powinny być na stole" - powiedział Andrews podczas specjalnego posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ.

Były amerykański kongresmen, a obecnie specjalny sprawozdawca ONZ ws. sytuacji praw człowieka w Birmie dodał, że rośnie liczba doniesień i fotograficznych dowodów na to, że birmańskie wojsko użyło wobec demonstrantów ostrej amunicji.

W piątek m.in. w Rangunie i Mandalaj doszło do największych dotąd protestów przeciwko dyktaturze wojska, które 1 lutego obaliło demokratycznie wybrany rząd Narodowej Ligi Demokracji byłej szefowej rządu Aung San Suu Kyi.

Zastępczyni Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Nada al-Naszif stwierdziła, że Aung San Suu Kyi oraz prezydent Birmy U Win Myint są więzieni w związku z politycznie motywowanymi zarzutami. Dodała, że junta zatrzymała również ponad 350 polityków, urzędników państwowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, duchownych i dziennikarzy na podstawie wątpliwych zarzutów.

W czwartek sankcje przeciwko birmańskim generałom wprowadziły Stany Zjednoczone, blokując im i ich bliskim dostęp do 1 mld dolarów aktywów finansowych. W piątek charge d'affaires USA w Genewie Mark Cassayre zachęcał inne kraje do przyłączenia się do podobnych restrykcji, by "pociągnąć do odpowiedzialności liderów puczu" w Birmie.