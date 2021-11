Ekspert OSW: Hybrydowa operacja na granicach UE zainicjowana przez Białoruś ma zielone światło z Kremla

Wbrew tezom o napięciach pomiędzy Mińskiem i Moskwą, mamy do czynienia z koordynacją działań pomiędzy nimi w ramach tzw. kryzysu migracyjnego – mówi PAP ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Menikszak. Według niego hybrydowa operacja na granicach UE zainicjowana przez Białoruś i mająca zielone światło z Kremla ma określone cele polityczne.

"Strona białoruska wykorzystuje w swoich działaniach poparcie Rosji i to na kilku płaszczyznach: w postaci wspólnego stanowiska politycznego i działań informacyjno-propagandowych, a także działań w dziedzinie bezpieczeństwa - demonstracji siły takich jak przeloty rosyjskich bombowców czy niezapowiedziane ćwiczenia desantu przy granicy z Polską" - mówi Marek Menkiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w warszawskim OSW.

"Mińsk może w ten sposób demonstrować wobec UE, że +za jego plecami+ stoi Moskwa. Celem tych działań jest wzmocnienie pozycji Alaksandra Łuakszenki w relacjach z UE" - wskazuje ekspert.

Również Kreml wykorzystuje tę sytuację, by wzmocnić swoje karty i "występować w roli nieformalnego pośrednika".

"Dla Moskwy to wymarzona sytuacja: UE, Niemcy, Francja zwracają się do Władimira Putina z apelami, by wpłynął na sytuację, powstrzymał Alaksandra Łukaszenkę przed eskalowaniem" - dodaje rozmówca PAP.

Według niego "hybrydowa operacja na granicach UE zainicjowana przez Białoruś i mająca zielone światło z Kremla" ma określone cele polityczne.

"Białoruś chce nawiązania formalnego dialogu i politycznej legitymacji władzy Aleksandra Łukaszenki, a także powstrzymania kolejnych sankcji, zwłaszcza gospodarczych, a w perspektywie - znoszenia dotychczasowych. Z kolei Rosja też ma w tym interes, bo sankcje wobec Mińska pośrednio uderzają także w nią" - wyjaśnia analityk.

Mówiąc o scenariuszach dalszego rozwoju sytuacji, Menkiszak mówi o wariancie stopniowej deeskalacji oraz możliwego zaostrzenia.

"Widzimy symboliczne gesty w postaci rejsów powrotnych do Iraku, pewnego zmniejszenia nacisku na granicę. Jest to jednak ciągle pewna gra, bo w obu sytuacjach Mińsk ma możliwość odwrócenia sytuacji. Poza tym: nic za darmo. Białoruskie władze domagają się korytarza humanitarnego i by UE płaciła za powroty migrantów. Przy ciągłej obecności migrantów na terenie Białorusi daje to pole do szantażowania UE" - ocenia Menkiszak.

"Alaksandr Łukaszenka straszył wprost, że na granicy może dojść do eskalacji, co w najczarniejszym scenariuszu może oznaczać nawet lokalny konflikt zbrojny na granicy. Wypowiedzi o tym, że do obozowiska uchodźców +ktoś+ próbuje przerzucać broń z Donbasu czy zmasowane deklaracje ministerstwa obrony o rzekomym zagrożeniu ze strony Polski, na które Białoruś jest gotowa odpowiedzieć, są ewidentnym elementem tej wojny psychologicznej, straszenia bezpośrednich sąsiadów, ale i całego Zachodu" - mówi ekspert OSW.

"Mniej radykalny wariant eskalacji to ponowne nasilenie ataków na granicę i kontynuowanie kryzysu humanitarnego przy wskazywaniu jako winnych Polski i strony unijnej" - dodaje.

Jak podkreśla, "ta kampania trwa zresztą cały czas, przy czym aktywnie uczestniczy w jej Rosja". "Propaganda obu krajów przekonuje o brutalności polskich służb granicznych i policji, naruszaniu zasad prawa i wartości europejskich, o bezczynności UE i organizacji międzynarodowych. Putin już kilkukrotnie osobiście wyraził swoje oburzenie +brutalnością polskich funkcjonariuszy+, głębokie zatroskanie o kobiety i dzieci na granicy" - mówi Menkiszak.

Jego zdaniem celem tych działań jest "uruchomienie całej debaty wewnątrz UE, przekonanie, że najważniejsze jest rozwiązanie kryzysu humanitarnego, a w tym celu konieczne są polityczne i finansowe koncesje wobec Mińska".

"Dla Rosji kryzys na Białorusi to tylko jeden z kierunków destabilizacyjnego działania. Widzimy poważny kryzys na granicach z Ukrainą z groźbą przerodzenia się w konflikt zbrojny. Trwa wspierany przez Rosję kryzys energetyczny, który prowadzi do gigantycznego wzrostu cen surowców i potencjalnych sporów w UE i na Zachodzie, dotyczących strategii działania wobec Rosji" - zaznacza Menkiszak.

rsp/ jar/