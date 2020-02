Ekspert: szczyt Francja-Włochy zakończy się na obietnicach

Christophe Bouillaud z Instytutu Nauk Politycznych w Grenoble ocenia, że czwartkowy szczyt liderów Francji i Włoch, przedstawiany jako „nowy start we współpracy” obu krajów, odbył się na tle niezrealizowanych dwustronnych przedsięwzięć oraz sporów i ostatecznie nic nie przyniesie.

W Neapolu premier Włoch Giuseppe Conte spotkał się w czwartek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Szczyt wynika z pragnienia, by wykorzystać nieobecność prawicowej Ligi i jej szefa Mateo Salviniego w rządzie włoskim - ocenia profesor Bouillaud, specjalizujący się w kwestiach Europy, a szczególnie Włoch.

"Ta przerwa może być bardzo krótka" - zastrzega. Jak tłumaczy, rząd Contego może lada chwila upaść z powodu koronawirusa lub zmienić się w rząd jedności narodowej.

Politolog podkreśla, że obecny rząd włoski jest już za słaby, by doprowadzić do realizacji umów i zapowiedzi z czwartkowego szczytu. "Od 30 lat Paryż i Rzym obiecują wielkie, wspólne dokonania, ale na obietnicach się kończy" - zauważa.

Na szczycie zatwierdzono m.in. umowę o współpracy przemysłowej i stoczniowej w dziedzinie obrony morskiej. Bouillaud zwraca uwagę, że jak dotąd "we wspólnych przedsięwzięciach oba kraje kierują się egoizmem narodowym, inaczej mówiąc, każdy chce rządzić".

Zdaniem profesora powodowało to konflikty, jak choćby trwające od lat zmagania z wielkim włoskim przedsiębiorstwem stoczniowym Fincantieri, które chce kupić francuską stocznię atlantycką w Saint Nazaire. Podobnie nie ma końca sprawa linii kolejowej Lyon-Turyn przez podalpejski tunel, której kolejny plan finansowania ogłoszono na neapolitańskim szczycie.

"Kiedy byłem studentem, zapowiadano szybkie rozpoczęcie prac nad tą linią. Zbliżam się do emerytury i wciąż nie ma tunelu" - zauważa Bouillaud.

Pałac Elizejski twierdzi, że nieporozumienia francusko-włoskie w kwestii borykającej się z konfliktem zbrojnym Libii są mocno przesadzone. Inną opinię ma prof. Bouillaud. Według niego Włosi - zarówno lewica, jak i prawica - wysuwają "historyczny zarzut wobec Francji" za destabilizację spowodowaną jej czynnym udziałem w usunięciu libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego w 2011 r.

Obecnie - wskazuje politolog - Francja, wielki eksporter broni do Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emirstów Arabskich, pchana jest przez te kraje do popierania przywódcy samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL) Chalify Haftara przeciw rządowi jedności narodowej Fajiza as-Saradża, uznawanego przez ONZ.

Po usunięciu Kaddafiego, gdy Francja przejawiała dużą aktywność dyplomatyczną w kwestii libijskiej, Włosi widzieli w tym próbę wypchnięcia ich z tradycyjnej sfery wpływów i przejęcia libijskiej ropy przez francuski Total - podkreśla Bouillaud.

Rzecz w tym - zwraca uwagę politolog - że zarówno Paryż, jak i Rzym to obecnie "drugorzędni aktorzy w grze libijskiej". Karty rozdają w niej wspomagająca Haftara Rosja i Turcja, która wysłała do Libii syryjskich najemników, walczących pod dowództwem tureckich oficerów po stronie rządu Saradża.

Niewątpliwie najbardziej zbliżone są pozycje obu rządów w kwestii UE. Zarówno Rzym, jak i Paryż pragną, by Unia posłużyła im do rozruszania gospodarki. "Są to kraje rozrzutne" - ocenia Bouillaud - w przeciwieństwie do tzw. oszczędnej czwórki (Holandia, Austria, Dania i Szwecja) i Niemiec, bogatych państw, które nie chcą zwiększenia unijnego budżetu i - jak mówi - zadowalają się Unią w obecnym stanie.

Bouillaud podkreśla, że Paryż i Rzym "muszą mówić o pchnięciu UE naprzód", gdyż we Francji powszechne jest przekonanie, że "obecnie Unia nic nie daje". Natomiast w Rzymie liczy się na to, że zreformowana Unia wyciągnie Włochy z marazmu.

Problem polega na tym - ocenia - że naprzeciw nie ma najmniejszej woli takiego pchnięcia naprzód.

"Nie może więc być postępu" - wyraża przekonanie politolog. Jego zdaniem to, że prezydent Francji kładł na czwartkowym szczycie nacisk na sprawy klimatu i ekologii, wynika z tego, że "nie wolno mu powiedzieć, że Unia jest do niczego". A ponieważ "nie wie, co robić, udaje, że pracuje nad jej (UE) rozruszaniem" - ocenia.

