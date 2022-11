Ekspert: w Chersoniu zapewne trwa neutralizowanie min, wprowadzanie policji i administracji ukraińskiej

Neutralizowanie min-pułapek i niewybuchów, wprowadzanie ukraińskich sił policyjnych w celu niedopuszczenia do chaosu i ustanawianie administracji wojskowej - te działania prawdopodobnie trwają teraz w Chersoniu - mówi w sobotę PAP analityk wojskowy Mariusz Cielma.

Od dłuższego czasu pojawiał się przekaz, że Rosjanie "przygotowują Chersoń do ewentualnej obrony i wkroczenia wojsk ukraińskich", co oznacza np. "podkładanie różnych min-pułapek, czy ładunków wybuchowych, które mogą eksplodować w późniejszym czasie" - tłumaczy Cielma pytany o to, co może się teraz dziać w mieście, a o czym być może głośno nie mówi strona ukraińska.

Przypomina, że w ostatnich dniach było widoczne, iż Ukraińcy przejmowali "bardzo ostrożnie kontrolę nad kolejnymi miejscowościami" w obwodzie chersońskim, m.in. dlatego, że "obawiano się różnych zagrożeń, głównie związanych z podłożonymi ładunkami wybuchowymi, minami na drogach, podminowanymi wiaduktami". W mieście takim jak Chersoń, który przed wojną liczył 300 tysięcy mieszkańców, "jest wiele takich miejsc, jak choćby studzienki kanalizacyjne, gdzie mogą się znajdować wszelkiej maści ładunki wybuchowe" - mówi ekspert.

Napływają informacje świadczące, że Ukraińcy przejmują pod kontrolę cały okoliczny obszar liczący blisko 6 tys. kilometrów kwadratowych. "Ukraińska policja państwowa szykowała od dwóch do trzech tysięcy swoich funkcjonariuszy, którzy w najbliższych dniach mają być przerzuceni na ten obszar. Ten proces na pewno już trwa" - ocenia Cielma. Wyjaśnia, że celem tych działań jest "po pierwsze to, aby nie dopuścić do chaosu, a po drugie - by przejąć we władanie państwa ukraińskiego te tereny. Armia ma swoje zadania, ściśle wojskowe, a od zabezpieczenia zaplecza, którym ten teren się powoli staje, jest między innymi policja wojskowa".

Kolejny proces to ustanawianie administracji wojskowej na przejmowanych terenach. Władze administracji wojskowej obwodu chersońskiego powołano już w czasie, gdy Rosjanie upublicznili informację o wycofywaniu swych wojsk. "Chodzi o taką administrację, która ma zapewniać współpracę między instytucjami cywilnymi i wojskowymi, bo w pobliżu będzie biegła linia frontu" - tłumaczy Cielma.

"Dla Ukraińców będzie to sprawna operacja, dlatego że tego typu działania już prowadzili w ostatnich miesiącach", np. w obwodzie charkowskim - uzupełnia. Również tam, po wycofaniu się wojsk Rosji, Ukraińcy na nowo organizowali swoją administrację, struktury bezpieczeństwa i te związane z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców - przypomina ekspert. W Chersoniu "bezpośrednia obecność państwa ukraińskiego, policji, ich widoczność w różnych miejscach obwodu - to kwestia pojedynczych dni" - prognozuje. Jak zauważą, szybkiego tempa wymaga np. konieczność "poszukiwania osób, które współpracowały z okupantem". Nie wszyscy zapewne wyjechali i "w tym przypadku liczy się czas" - mówi analityk.

Znacznie bardziej czasochłonnym procesem jest poszukiwanie niewybuchów i różnego rodzaju min. To może zająć "tygodnie, miesiące; z polskiej perspektywy widzimy nawet, że saperzy po takich konfliktach zbrojnych mają pracę na lata i dekady" - zaznacza Cielma.

Ekspert zwraca uwagę, że Chersoń będzie znajdował się przy linii frontu, Rosjanie "będą maksymalnie w odległości pojedynczych kilometrów". Zdaniem analityka "będzie to przypominać sytuację Charkowa z wiosny br., kiedy Rosjanie tygodniami byli na przedmieściach i bardzo często miasto było ostrzeliwane". W tych warunkach "trudno będzie zabezpieczyć wiele podstawowych usług dla społeczności miejskiej - jak prąd, gaz, ciepło" - zauważa.

Cielma prognozuje, że "władze ukraińskie będą próbowały ograniczyć liczbę" mieszkańców Chersonia i podejmą próbę ewakuacji ludzi z miasta i strefy przyfrontowej. "Podobnie robiły w Donbasie (...). Sytuacja z energią, gazem, itd. jest trudna w całej Ukrainie z powodu ataków na infrastrukturę. Jeszcze trudniejsza sytuacja, stanowiąca wręcz narażenie życia dla cywilów, jest w strefach przyfrontowych" - podkreśla analityk.

Anna Wróbel